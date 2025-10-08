Vea lo que dijo Luis Paradela tras superar su lesión y volver a las canchas

Luis Paradela regresó a las canchas, luego de casi un año de inactividad, por una lesión de ligamento cruzado. Instagram Universitatea Craiova. ( Instagram Universitatea Craiova./Instagram Universitatea Craiova.)

Luis Paradela dejó su lesión atrás y volvió a la cancha, después de 288 días sin jugar.

En diciembre del año pasado, el delantero cubano sufrió una lesión de ligamento cruzado y menisco en la rodilla izquierda y el domingo estuvo de vuelta en el partido de su equipo, la Universitatea Craiova de Rumanía contra el FCSB.

Este miércoles, el club le dedicó una publicación y usó declaraciones del jugador, quien se refirió a este largo proceso.

“Después de caer, siempre hay una oportunidad para levantarse más fuerte. Cada día de dolor, de esfuerzo y de paciencia valió la pena. Las lesiones te enseñan que no se trata solo de jugar, sino de amar el proceso, de creer cuando nadie más lo hace. Hoy vuelvo al campo con más hambre, más corazón y más fe que nunca”, mencionó Paradela.

Su compañero, el seleccionado Carlos Mora, también se unió a los buenos deseos del club:

“Mi Pa, ya usted sabe lo feliz que me siento y lo que esperaba que volviera. Ahora a darle con todo Pa, que se merece cosas grandes”.