Deportes

Vea lo que dijo Luis Paradela tras superar su lesión y volver a las canchas

El delantero Luis Javier Paradela regresó a las canchas luego de casi un año lesionado

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Luis Paradela regresó a las canchas, luego de casi un año de inactividad, por una lesión de ligamento cruzado. Instagram Universitatea Craiova.
Luis Paradela regresó a las canchas, luego de casi un año de inactividad, por una lesión de ligamento cruzado. Instagram Universitatea Craiova. ( Instagram Universitatea Craiova./Instagram Universitatea Craiova.)

Luis Paradela dejó su lesión atrás y volvió a la cancha, después de 288 días sin jugar.

En diciembre del año pasado, el delantero cubano sufrió una lesión de ligamento cruzado y menisco en la rodilla izquierda y el domingo estuvo de vuelta en el partido de su equipo, la Universitatea Craiova de Rumanía contra el FCSB.

Este miércoles, el club le dedicó una publicación y usó declaraciones del jugador, quien se refirió a este largo proceso.

LEA MÁS: Luis Paradela muestra cómo le fue en la operación que le practicaron este miércoles

“Después de caer, siempre hay una oportunidad para levantarse más fuerte. Cada día de dolor, de esfuerzo y de paciencia valió la pena. Las lesiones te enseñan que no se trata solo de jugar, sino de amar el proceso, de creer cuando nadie más lo hace. Hoy vuelvo al campo con más hambre, más corazón y más fe que nunca”, mencionó Paradela.

Su compañero, el seleccionado Carlos Mora, también se unió a los buenos deseos del club:

“Mi Pa, ya usted sabe lo feliz que me siento y lo que esperaba que volviera. Ahora a darle con todo Pa, que se merece cosas grandes”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Luis ParadelaUniversitatea CraiovaLigamento cruzado
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.