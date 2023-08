Vea los nuevos e impresionantes trucos con los que Kenneth Tencio quiere volver loco al mundo

Kenneth Tencio presentó sus nuevos trucos este jueves en un evento especial en Santa Ana. (Lilly Arce Robles.)

Crear nuevos trucos y acrobacias que puedan sorprender al mundo para dejar su marca en cuanto torneo asista, y pensando en los grandes escenarios, es que el rider costarricense, Kenneth Tencio, se animó a realizar un proyecto que tiene casi dos años de brete.

Este jueves, el ciclista extremo cartaginés presentó los tres trucos que, a partir de ahora, serán su carta de presentación, movidas 100% originales salidas de su mente y que no ha realizando nadie más en todo el planeta.

Las incontables variaciones de clima en la locación y el largo proceso de entrenamiento significaron los puntos más desafiantes para el atleta olímpico de Tokio 2020, y por lo cual se vio obligado a posponer, en dos ocasiones, la filmación que realizó de los trucos, bautizada “Entre volcanes”.

Pollis es conocido por tener claras sus metas y en este caso no fue la excepción. Aún con los ánimos bajos por estas dificultades, tenía claro lo que anhelaba lograr hasta que lo convirtió en una realidad.

El Fakie Flip Fakie, Flair Whip Drop y 360 one hand whip to down whip son los nombres de sus nuevas hazañas, las cuales, sin duda, son mucho más sorprendentes al verlas.

En La Teja hablemos con Pollis para que nos cuente de ellas y hacia dónde apunta con esta renovación.

Kenneth Tencio presentó su nuevo arsenal de trucos Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

“En esto hay que estarse reinventando y esto es para demostrar que Kenneth tiene aún mucho más para dar. Me siento supercontento de poder demostrarle a la gente que tenemos tres trucos nuevos; en cierto momento, fueron cuatro, pero en el instante en que se filmó alguien más lo hizo. Entonces, al final son tres que estoy seguro que se mantendrán en mi repertorio como únicos en el mundo por mucho tiempo”, comentó.

Sacar los trucos no es nada sencillo y poder hacer la filmación para que todo saliera perfecto le llevó hasta diez días, pese a que ya tenía muchos meses de práctica. Apenas para darse una idea de la dificultad.

“Ahorita el nivel es tan alto que solo montar un truco ya es difícil y crear un truco nuevo es algo que está fuera de lo común. No es fácil hacerlo y una vez que lo lográs hacer, llevarlo a competir es todavía otro tema. Varios de estos trucos me tomaron un par de años desde la primera vez que los intenté, fue un proceso muy largo hasta poder lograrlo y perfeccionarlo”, explicó.

Una vez ya mostrado el truco públicamente ya en el ambiente ciclístico queda visto quién es el creador, pues no hay como un lugar donde se registren estas cosas.

“Todo mundo sabe qué se ha hecho y que no, más o menos, más que nada en el ámbito. Los trucos tan específicos son bastante llamativos, al punto que uno sabe que no se han hecho porque se salen un poco de lo normal y la física del deporte. Es lo que marca mucho la diferencia”, añadió.

Kenneth Tencio muestra sus tres nuevos trucos

Kenneth Tencio duró meses practicando los trucos en una rampas de tierra y ceniza volcánica en San Carlos. (Lilly Arce Robles.)

En qué consisten los trucos, Tencio nos explicó su concepto.

“El Fakie Flip Fakie es bastante complejo; creo que es más fácil explicarlo que hacerlo, es hacer un back flip mientras vas hacia atrás y volver a caer hacía atrás.

“Luego está el Flair Whip, que ya muchos me han visto hacer la base, que es la manera como inicio las competencias, pero le añadí un giro a la bicicleta.

“El último es el 360 one hand whip to down whip, que es un giro en el que primero solo estoy girando yo y luego gira la bicicleta para un lado sin una mano y se devuelve al otro lado”, explicó.

Kenneth explicó que usará los trucos en el momento que los tenga que presentar. No puede decir que en X o Y lugar, pues depende de muchos factores en las competencias qué se puede hacer y qué no, pero ya tiene claro que tiene tres ases bajo el brazo para emplear cuando los necesite.