Vean la locura que causó Yokasta Valle en Escazú

La campeona mundial de las 105 libras, Yokasta Valle, causó un tremendo revuelo durante una visita que realizó a una escuela de Escazú.

Se trata del centro educativo Nuestra Señora del Pilar, a la cual llegó la pugilista como invitada a dar una charla a los estudiantes sobre superación.

En el video, que sube la boxeadora, se oyen los gritos de los estudiantes cuando la ven y luego se ven poniendo mucha atención cuando ella da la charla.

“Todo sueño se hace realidad, hay que levantarse, aprender de los errores, tener disciplina y mentalidad de que sí se puede”, expresó la campeona a los jóvenes.

“¿Ustedes creen que lo he logrado sola? No, primeramente... Dios, porque hubo momentos en mi corazón que yo decía, ¿será que sigo?, y había una voz que me hablaba, ‘vamos Yoka, sí se puede’.

Yokasta Valle es muy admirada por los jóvenes. (JORGE CASTILLO)

Después de la charla, los jóvenes aprovecharon para saludar a la boxeadora y tomarse fotos con ella.

En su Instagram, Yoka escribió: “La educación de un país es fundamental para tener mejores personas en el futuro, me encanta compartir con los chicos de escuelas y colegios y dejarles un poquito de mi historia para motivarlos en todas las áreas de sus vidas, ya que soy un vivo ejemplo de que sí se puede!”.