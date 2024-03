Vecinos de Golfito nunca esperaron que Puerto Golfito FC se hundiera por amaño de partidos

Puerto Golfito FC no jugó el Clausura 2024 por problemas en su licencia y con esto se eliminó el descenso. (GRACIELA SOLIS)

La noticia sobre la sanción al club Puerto Golfito de la Liga de Ascenso, por amaño de partidos, generó un fuerte remezón en el fútbol costarricense y en el cantón puntarenense les sorprendió que terminara de esa forma, porque esperaban otro desenlace.

Alexander Villalobos, miembro del Comité de Deportes y Recreación de Golfito, convesó con La Teja y nos contó la forma que los lugareños recibieron el bombazo.

“Eso fue como una crónica de una muerte anunciada, nadie se imaginó que se había dado esta situación sobre el amaño de partidos, pero sí sorprendió porque en la zona se hablaba que tenían deudas con jugadores y no tenían presupuesto”, explicó Villalobos.

En Golfito desde hace buen tiempo dejó de llamar la atención lo que pasaba en el equipo por andar en malos pasos y ahora se enfocan en nuevos proyectos, como el de Fusión Golfiteña, que juega en la tercera división de Linafa y hasta tiene divisiones menores.

“A nosotros como comité no nos perjudica lo sucedido con Puerto Golfito, tampoco en la imagen del cantón; actualmente, hay un equipo de tercera división en el que juegan puros futbolistas del pueblo y los apoyamos”, agregó.

Incluso, don Alexander nos contó que la antigua administración, antes de irse de la zona para jugar en Cartago, los buscó para reclamar el dinero que recibieron por el mundial de Qatar 2022, pero al final se fue en puro cuento.

“Ellos antes de irse nos tocaron las puertas porque estaban los $15.000 del premio por el Mundial de Qatar, que se debía usar en infraestructura del estadio, pero al final no se llegó a ningún acuerdo, los escuchamos y nos asesoramos, pero al final no pasó nada”, agregó.

El estadio Fortunato Atencio fue la sede del Puerto Golfito de la Liga de Ascenso. Foto: CCDR Golfito.

Presidentes sorprendidos

Contactamos a dos presidentes de los clubes que forman la segunda división para conocer sus opiniones sobre el tema, y ambos mostraron su sopresa por lo sucedido.

Roy Barrantes, jerarca de Jicaral, recalcó que se marcó un antes y un después en la historia, y nunca imaginó que la salida de Golfito terminara de esa forma.

“Definitivamente, marca un precedente. Qué dicha que se hizo y fue muy bueno que se tomaron medidas pertinentes para corregir ese mal que aqueja al fútbol. Cuando al equipo de Golfito le quitaron la categoría uno pensaba que había sido por otro tipo de situación, pero nunca por un amaño de partidos”, explicó.

Por su parte, Edgar Artavia, presidente de Carmelita, agregó que por un tiempo escucharon rumores sobre el tema, pero nunca se esperó que fueran realidad.

“Es lamentable que haya pasado esto sobre el amaño de partidos, siempre estuvimos al margen, nunca sospechamos hasta que se habló de la situación, pero durante mucho tiempo se generaron comentarios sobre el tema”, comentó.

Ambos esperan que la federación siga actuando así para erradicar futuros casos que empañen el fútbol nacional.

Así lo tramaban

Un reportaje publicado por el diario La Nación explica cómo el equipo ejecutó un plan para perder mejengas de forma intencional, ya que sus apostadores ganaban un platal y las casas de apuestas en Asia tenían pérdidas.

Los apostadores ya conocían el marcador del juego antes que arrancara, así que apostaban fuertes sumas de dinero para llevarse una buena recompensa y hasta sabían en qué momento subían la cantidad para que el botín fuera alto.

Pero para no cantarse con el plan, no lo hacían frecuentemente, solo en partidos que no eran transmitidos por televisión, para así no dejar pruebas.

Lo que nunca imaginaron es que en noviembre del 2023 la Oficialía de Integridad de FIFA en Costa Rica haría una investigación del tema con base en varias denuncias. Esto lo recibió la Comisión Disciplinaria de la Federación Costarricense de Fútbol para indagar y hasta este martes 19 de marzo dio su veredicto.

La resolución determinó la sanción a Roy Telles Campos, accionista y presidente del equipo; Deivis Antonio Barquero, accionista mayoritario; Arturo Alberoni Palma Falla, gerente deportivo, y al club. A todos se les sancionó con 10 años de no participar en actividades de fútbol federado, un hecho que marca un antes y después en Costa Rica.