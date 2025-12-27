Venus Williams se casó y su hermana Serena la sorprendió con un regalo millonario

La extraordinaria tenista estadounidense Venus Williams se casó con el actor y exmodelo italiano Andrea Preti y el regalo que recibió de parte de su hermana, Serena, es multimillonario.

Imagínense cómo pudo ser la boda de una estrella del tenis mundial que duró cinco días en Florida, Miami. Ya en setiembre pasado habían realizado una boda simbólica en Italia.

Venus se casó y la fiesta duró cinco días en Florida, Miami, Estados Unidos. (Facebook de Venus y Serena Williams/Tomadas de Facebook)

El pasado viernes los novios firmaron los papeles legales de su unión y a partir del sábado, junto a familiares y amigos íntimos, arrancaron la celebración en Palm Beach, de acuerdo a lo que aseguró la revista Vogue.

Venus, vestida de novia, posó junto a su hermana Serena. (Facebook de Venus y Serena Williams/Tomadas de Facebook)

“La ceremonia nupcial fue el broche a cinco días de festejos que incluyeron paseos en un yate costeado por Serena Williams, hermana menor de Venus y ganadora de 23 ‘grand slams’, cenas en restaurantes de alto nivel o una tarde deportiva practicando voleibol, ‘pickleball’ y carreras de obstáculos”, asegura Vogue.

Todas las damas de compañía se vistieron de blanco. (Facebook de Venus y Serena Williams/Tomadas de Facebook)

“Venus Williams, de 45 años, explicó Vogue, tuvo diez vestidos a medida hechos para la ocasión, entre ellos uno hecho por el diseñador de moda libanés Georges Hobeika.

Williams y Preti, de 37, se conocieron durante la Semana de la Moda en Milán en septiembre de 2024 y ambos sintieron un flechazo, según la deportista”, agrega la revista.

Se casó con el actor y exmodelo italiano Andrea Preti. (Facebook de Venus y Serena Williams/Tomadas de Facebook)

La tenista le confesó a esa publicación que su hermana Serena le había dado un regalazo multimillonario.

“Serena nos dio este regalo de un hermoso yate, y ella organizó toda la comida, todo. Teníamos entre diez y doce de nuestros familiares y amigos más cercanos que estaban en la ciudad en el barco”, le dijo Venus a Vogue.

La tenista se casó en Italia, en setiembre pasado, y en Estados Unidos, el viernes pasado. (Facebook de Venus y Serena Williams/Tomadas de Facebook)

La extraordinaria tenista estadounidense, Venus Williams, se casó con el actor y exmodelo italiano Andrea Preti y el regalo que recibió de parte de su hermana, Serena, es multimillonario. (Facebook de Venus y Serena Williams/Tomadas de Facebook)