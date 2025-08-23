Venus Williams vuelve al US Open con 45 años y este es el motivo por el que podrá jugar

Venus Williams volverá al US Open con 45 años. Instagram Venus Williams. (Instagram Venus Williams. /Instagram Venus Williams.)

A sus 45 años, la tenista estadounidense Venus Williams se prepara para afrontar su 25° participación en el US Open, en el que jugará el lunes en primera ronda contra la checa Karolína Muchová, undécima cabeza de serie.

“Es superemocionante estar de vuelta”, declaró la mayor de las hermanas Williams en su comparecencia ante la prensa de este sábado, antes de un torneo que disputará con una invitación de los organizadores, ya que, actualmente, ronda el puesto 600 del ránking femenino.

“Esto no me hace envejecer, simplemente, hace que sea algo todavía más emocionante”, afirmó.

LEA MÁS: Le diagnosticaron 10 años de vida y usar silla de ruedas... hoy tiene 14 y es campeón de tenis de mesa

Venus, quien no jugaba el Abierto de Estados Unidos desde su derrota en la primera ronda del 2023, regresó a la competición en julio después de casi año y medio de ausencia, y ganó su primer partido en el torneo de Washington, antes de caer en segunda ronda.

Su debut en el US Open fue hace 28 años, cuando tenía 17 años, y en 1997 disputó una edición que le llevó hasta la final, en la que fue derrotada por la suiza Martina Hingis.

“Me encanta mi trabajo, así que es una alegría estar aquí. No he jugado tanto como otras jugadoras, así que para mí es diferente. Simplemente, intento divertirme, mantenerme relajada y ser mi mejor versión”, aseguró.

Venus debutó en el tenis hace más de 30 años. Instagram Venus Williams. (Instagram Venus Williams. /Instagram Venus Williams.)

LEA MÁS: La inspiradora historia de la mejor atleta del tenis de mesa en los Juegos Nacionales 2023

Ante la cercanía de su retirada, Venus insistió en que el tenis ha sido, es y será su vida.

“Creo que siempre jugaré al tenis, está en mi ADN, así que siempre estaré ahí, ahora o dentro de treinta años. El tenis siempre será una de las partes más importantes de mi vida”, agregó.

La participación de Venus en esta edición del Grand Slam neoyorquino coincide con el 75 aniversario de la primera participación de la pionera afroamericana Althea Gibson en el campeonato nacional de tenis de Estados Unidos, en 1950.