Versión de Luis Fernando Suárez por ausencia de Cristian Gamboa contradice actualidad del lateral

Cristian Gamboa goza de gran regularidad en el Bochum de Alemania. Foto: Instagram

Una vez más las razones que da Luis Fernando Suárez sobre la ausencia de un legionario llaman la atención porque no coinciden con lo que muestran las estadísticas. Ahora se trata de Cristian Gamboa.

Este viernes en conferencia de prensa, luego de dar la lista de los 25 convocados para los partidos rumbo a Catar 2022 ante Panamá, México y Jamaica, el cafetero dijo que no contó con Gamboa por una lesión que arrastra el jugador.

“Hablé con Cristian Gamboa, él tiene una lesión crónica en sus caderas, no puede estar al cien por ciento en los tres partidos, por eso se decidió no convocarlo’', justificó el entrenador en el caso del jugador del Bochum de Alemania.

Lo que Suárez afirma le dijo el jugador se contradice con el hecho de que el liberiano no se ha perdido un solo minuto con el Bochum durante este 2022. Disputó los 90 minutos ante el Wolfsburgo (9 de enero) y el Mainz (15 de enero) por la Bundesliga y también jugó toda la mejenga de nuevo ante el Mainz por el torneo de Copa el martes pasado.

El Bochum juega este sábado a las 11:30 a.m ante el Colonia por la Bundesliga alemana, duelo para el que Gamboa está convocado y muy posiblemente juegue como en un club que es titular. Para no estar al 100% y arrastrar una lesión ha jugado este mes.

Las ausencias del lateral derecho ya empiezan a ser algo muy repetitivo, el jugador se ha perdido las últimas siete convocatorias de la Tricolor, la mayoría por lesión, pero desde que el club ascendió a la primera alemana ha tenido mucha regularidad.

Gamboa no juega con la Sele desde el 13 de noviembre del 2020 en un amistoso ante Catar, cuando Ronald González aún era el técnico. Con Suárez no ha jugado nunca.

Extrañados

La versión de Luis Fernando Suárez en el caso de Cristian Gamboa no es creída por algunos. (Rafael Pacheco Granados)

A dos periodistas ticos que siguen de cerca la pista de los legionarios, la situación se les hace un poco extraña. Daniel Martínez de Radio Monumental es tajante al afirmar que alguien no está diciendo la verdad.

“A mí lo que me parece es que el que está faltando a la verdad es Luis Fernando Suárez, hoy la explicación que da de Cristian Gamboa ni él se la cree, si pensaba que con ese tipo de argumentos iba a dar por finalizado el tema, lo que más bien genera es más especulaciones.

“Lástima que Gamboa no es tan accesible para buscarlo y hacerle una entrevista, porque sería bueno que estos días hablara, ya sea en sus redes sociales, o elija algún medio de comunicación para que dé su versión porque el que está quedando mal y con la figura lastimada es el jugador”, dijo el comunicador.

Para Martínez el trajín que hay en una liga tan competitiva y de tanta exigencia como la alemana exige jugar al 100%, por lo que no se puede creer que allá sí pueda jugar con todo y en la selección no.

“Hay tantos casos tan extraños en torno al cuerpo técnico y a la misma Federación que por dicha el aficionado se da cuenta y uno lo percibe por los comentarios en redes sociales. Somos bastante fiebres acá en Costa Rica para que ese tipo de explicaciones la gente las crea tan sencillo.

“Lo más probable es que Gamboa juegue este sábado, es casi un hecho que será titular y si el miércoles tiene que volver a jugar estoy seguro que lo hará, porque podrá tener sus problemas de cadera y eso no lo ponemos en duda, pero con una buena recuperación y tratamiento puede jugar”, agregó.

Anthony Porras de Radio Columbia, cree que es tiempo de irnos olvidando del jugador dado que siempre sucede algo cuando lo llaman.

“Todos estamos ilusionados por el buen momento que atraviesa y al no aparecer en lista se convierte en noticia y luego la argumentación que da el técnico creo que a muchos nos asombra porque no sabíamos que su lesión de cadera era crónica, aunque ya se había reportado una vez con esa lesión que no le permitió venir a la Sele el año pasado.

“No coincide el que tenga esa lesión y que juegue tanto con su club, ha jugado diez partidos en liga, tres en copa como titular. Me deja ese sinsabor. Me queda claro entonces que ya Costa Rica debe olvidarse de Cristian, ya han pasado cerca de quince meses sin él”.

Más dudas

¿Sabrá Luis Fernando Suárez quién es Cristopher Núñez? Parece que no. Foto: Lamia de Grecia

La conferencia de Suárez no solo dejó dudas por el tema de Gamboa, sino por otros nombres.

Al colombiano se le cuestionó la ausencia de jugadores como Jonathan Moya, Christian Bolaños, Cristhopher Núñez, pero dio una respuesta genérica en todos los casos, como si fuera un machote.

“A todos los jugadores siempre los consideraré, los he visto y cuales son las mejores posibilidades, eso lo tengo totalmente claro, yo no voy a descartar a ninguno absolutamente. Tengo que tomar decisiones de llamar 23 y a veces me he dado libertades de llamar dos o tres más, pero no puedo hacer más”, explicó.

Ya para terminar, parece que la relación entre el delantero del Twente Manfred Ugalde y el colombiano sigue quebrada a pesar que se especuló que el jugador había recibido una preconvocatoria.

“No sé nada nuevo. De Manfred Ugalde lo último que sé es que mandó una carta renunciando a la selección”, dijo Suárez con ese tono serio y parco que lo caracteriza.

En cada lista del cafetero las dudas nunca sobran por sus explicaciones, lo que tampoco falla es su cara de pocos amigos, como de quien ve que tiene la situación horrible.