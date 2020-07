“Claro, estaba fatal, yo sí sabía que era un proyecto en mi vida. Recuerdo que cuando me la fueron a dejar a mi casa yo no estaba, entonces mis hijos (Óscar y Ricardo) así como mi esposa (Blanca Picado), para hacerme una broma me la pusieron en el centro de la sala y cuando llegué se burlaron de mí: ‘aquí le dejaron este gajo’, fue lo que me dijeron los tres, por eso, en honor a aquella burla, le puse Gajito”, cuenta este amante de la Vespas de 69 años.