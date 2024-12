Vicepresidente de Santos asegura que un técnico motivó a Guanacasteca a apelar partido

El vicepresidente de Santos, Mauricio Vargas, aseguró este sábado a La Teja que un técnico de primera división fue quien habría motivado a Guanacasteca a presentar una apelación por alineación indebida de un miembro del cuerpo técnico.

Mauricio Vargas dijo que Luis Fernando Fallas habría influenciado en la apelación que hizo Guanacasteca. (Santos )

Luis Fernando Fallas, conocido por su experiencia en el fútbol nacional, fue señalado por Vargas como el responsable de supuestamente influir en la apelación. No obstante, el técnico rechazó las acusaciones. Dijo, amablemente, que no tuvo relación con el caso y no dio permiso para publicar su versión.

El caso se remonta a octubre de este año cuando la apelación fue presentada por la ADG al Comité de Competición, alegando la alineación indebida de Sandro Alfaro, asistente de Randall Row en el Santos.

LEA MÁS: Guanacasteca pelea en la mesa partido que perdió 4-0 ante Santos por este motivo

El Comité de Competición le dio la razón a los pamperos y el juego, que había quedado 4 a 0 favorable a los guapileños, cambió a un 3 a 0, ganando Guanacasteca.

Sin embargo, Santos presentó una recurso de revocatoria con apelación en subsidio y los puntos le fueron devueltos por el Consejo Director de la Unafut, pues la apelación de los guanacastecos fue extemporánea.

En los reglamentos se estipula que hay tres días para presentar la apelación y los guanacastecos lo hicieron ocho días después. Al final, no hubo cambios en la tabla de posiciones, el partido quedó 4 a 0 a favor de los santistas. Fue un duro golpe para la ADG, que hubiera clasificado con la primera resolución que dio Competición.

Luis Fernando Fallas negó la acusación, pero no autorizó a que pusiéramos su versión. (Jose Cordero)

En conversación con La Teja este sábado, Vargas reveló que Fallas fue quien habría puesto en autos a los guanacastecos de la situación que pasaba.

Fallas fue entrenador de Santos en el 2022.

LEA MÁS: Mauricio Vargas, vicepresidente de Santos, mandó filazos luego de ganar la apelación

La Teja le preguntó a Vargas: ¿Cuál fue la enseñanza que le dejó a la institución todo el proceso que se vivió con esa apelación?

Respondió que fueron dos, primero, que hay plazos administrativos reglamentarios que se deben cumplir y que los guanacastecos lo hicieron fuera de tiempo. Si el plazo lo hubieran cumplido, Vargas reconoce que Santos habría sufrido el castigo porque, en efecto, hubo un error.

Fue en la segunda razón cuando nombró al técnico.

LEA MÁS: Santos reacciona a la resolución de Competición que le quitó los puntos

“La otra es una lección para el fútbol de Costa Rica y es que ningún jugador o miembro del cuerpo técnico inscrito en este país fue revisado, esto se da porque ‘mi amigo del alma Fallas’ llamó al presidente de la ADG, Jorge Arias, le echó carbón, pero no le dio pelota. Luego llamó a Yosimar Arias (gerente deportivo de la ADG en ese momento), quien sí le hizo caso. No fue que el Comité de Competición se diera cuenta”.

-¿Estamos hablando de Luis Fernando Fallas?, le consultamos.

“Sí, es un entrenador que nos dejó seis puntos abajo y, a parte de eso, se llevó cinco jugadores de nosotros, a los que le pagamos casa a como podíamos y él se los llevó. Eso es ser malagradecido, por eso le va como le va”, añadió el vicepresidente de Santos.