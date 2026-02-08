Deportes

Vicky Ross, expresidenta de la Unafut, llora la pérdida de una de las personas más importantes en su vida

La señora Vicky Ross, expresidenta de la Unafut, dio a conocer la lamentable pérdida de su papá

Por Yenci Aguilar Arroyo

La señora Vicky Ross, expresidenta de la Unafut, dio a conocer la lamentable pérdida de su papá.

Este domingo, a través de sus redes sociales, la también comunicadora informó el fallecimiento del señor Álvaro Allen Fiatt.

Unafut presenta a los nuevos miembros de esa organización.
Doña Vicky Ross, expresidenta de la Unafut llora el fallecimiento de una persona muy importante en su vida. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Unafut presenta a los nuevos miembros de esa organización.)

El fallecimiento de don Álvaro

Ross publicó un mensaje con detalles del funeral de su padre:

“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro papá. Sus honras fúnebres se realizarán el próximo martes a las 11:30 a.m. en la Iglesia Don Bosco”.

Desde La Teja enviamos un abrazo a doña Vicky y su familia.

Vicky RossUnafutFallecimientoPadre
Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

