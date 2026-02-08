Vicky Ross, expresidenta de la Unafut, llora la pérdida de una de las personas más importantes en su vida

La señora Vicky Ross, expresidenta de la Unafut, dio a conocer la lamentable pérdida de su papá.

Este domingo, a través de sus redes sociales, la también comunicadora informó el fallecimiento del señor Álvaro Allen Fiatt.

Doña Vicky Ross, expresidenta de la Unafut llora el fallecimiento de una persona muy importante en su vida. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Unafut presenta a los nuevos miembros de esa organización.)

El fallecimiento de don Álvaro

Ross publicó un mensaje con detalles del funeral de su padre:

“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro papá. Sus honras fúnebres se realizarán el próximo martes a las 11:30 a.m. en la Iglesia Don Bosco”.

Desde La Teja enviamos un abrazo a doña Vicky y su familia.