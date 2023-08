Víctor Abelenda asegura que Ariel Rodríguez cometió falta en el segundo gol de Saprissa

El entrenador de San Carlos, Víctor Abelenda, salió este sábado cabizbajo luego de la derrota de su equipo ante Saprissa, 2 a 1 en el estadio Carlos Ugalde, pero criticó que el árbitro Bryan Cruz no pitara una falta de Ariel Rodríguez en la jugada del segundo gol del cuadro morado y que el mismo Samurái anotó.

Los Toros del Norte no han empezado el torneo como deseaban, ya que apenas suman cinco puntos de 18 disputados, con un triunfo, dos empates y tres derrotas.

Víctor Abelenda reclamó una falta de Ariel Rodríguez en el segundo gol de Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

El equipo mostró una mejoría durante algunos minutos del segundo tiempo, donde empataron el partido, pero no tuvieron las fuerzas suficientes en el cierre del encuentro.

“No soy de hablar de los árbitros y me imagino que Vladimir Quesada estará molesto también porque se equivocó para los dos. Yo digo que los errores entre los que somos partícipes del fútbol tienen que minimizarse lo más que se pueda.

“Hay una falta, no sé si para expulsión, de Ariel Rodríguez en el segundo gol y fue quien hizo el gol. No sé si no las ven o son jugadas muy rápidas, pero revisando yo lo vi. Entonces, ¿por qué cuesta tanto?, tampoco es que van a pitar algo que no fue”, señaló Abelenda.

Wílmer Azofeifa anotó el gol del empate momentáneo. (ADCS )

El entrenador dijo estar satisfecho con el esfuerzo de los Toros del Norte y adelantó que seguirá por esa línea de mejoría, pero reconoció que en el fútbol mandan los resultados.

“El camerino está golpeado, igualmente la sensación fue de que pudimos conseguir más, no haber perdido, se los dije, les agradecí el esfuerzo, están trabajando bien”, comentó Abelenda.