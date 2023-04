Víctor Abelenda: “Estoy complacido y orgulloso de este equipo”

El técnico de San Carlos, Víctor Abelenda, salió muy complacido del estadio Ricardo Saprissa pese a perder con los locales 2 a 1.

Abelenda destacó el juego que hicieron ante un rival tan complicado y de tanta jerarquía como lo es Saprissa, al cual se le plantó con un hombre menos desde el minuto 17.

San Carlos perdió en la Cueva pero dejó una gran imagen. (JOHN DURAN)

“Este juego me ratifica que mis jugadores son valientes, saben lo que quieren y tienen clara la idea. Estoy complacido y orgulloso por plantarse como lo hicieron, con once jugadores estábamos bien, luego con uno menos jugamos de la misma manera y, por momentos, controlamos el partido y eso me da para creer en ellos”, expresó Abelenda en la conferencia de prensa luego del juego.

Eso sí, reconoció que será complicado meterse en las semifinales del torneo, pero que no bajarán la guardia y lucharán en todos los encuentros.

25/02/2023 Estadio Coyella Fonseca. El Club Sport Herediano recibió a San Carlos FC, en partido de la jornada 14 del Torneo de Clausura, Liga Promerica 2023. Victor Abelenda, director técnico del equipo sancarleño. (Rafael Pacheco Granados)

“Evidentemente, estamos lejos del objetivo principal que es clasificar, pero tenemos otros objetivos del nuevo proyecto, como seguir consolidando a los jóvenes, darles espacio a los que vienen trabajando bien, quedar lo más arriba en la tabla de posiciones, y seguir generanado más volumen de juego”, comentó el estratega.

En cuanto a la expulsión tempranera del jugador Yosel Piedra dijo que fue una decisión del árbitro que estaba más cerca, pero que quizás pudo manejar la situación de otra forma.

“Desde mi óptica lo pudo manejar distinto para salvar el espectáculo, pero Hugo (Cruz, el árbitro), estaba más cerca de la jugada. Sucedió así y ya, el equipo está preperado y ha trabajado en otros partidos de esa manera”, expresó Abelenda.