"En el caso de Jerry, nos ha abierto una buena posibilidad por el lado derecho, tácticamente nos ayuda mucho en el ejercicio defensivo, el tema no es tanto la confianza del cuerpo técnico sino de él mismo, es una cuestión interna. Cuando los jugadores se comportan como un equipo, Saprissa siempre va a salir adelante, nos enorgullece saber que se comportan como un equipo, como un conjunto", señaló el ayudante de Vladimir Quesada, DT morado, quien no puede hablar en conferencias por no tener la licencia A de técnico.