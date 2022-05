Víctor “el Mambo” Núñez le responde a Christian Bolaños: “Yo no dije nada en mala leche”

Víctor Mambo Núñez no dio vueltas para responderle a Christian Bolaños. Foto: Alber Marín para la Nación. (Alber Marín)

Víctor “el Mambo” Núñez salió al paso de las declaraciones que dio este lunes Christian Bolaños en las que aseguró que hay muchos exjugadores que con un micrófono se pasan de mala leche y tiran con mala intención.

El goleador histórico del fútbol nacional, asegura que él no se da por aludido por esas palabras y si criticó en su momento a Bola por irse a un concierto en lugar de acompañar a su equipo, a pesar de estar en su día libre, es porque así lo sentía, dijo en en el programa La Platea de este lunes

“Usted dice (refiriéndose al periodista Cristian Sandoval) que porque tiene cuatro mundiales puede decir lo que le da la gana está totalmente equivocado. La carrera de un futbolista y la vida privada se mide por el profesionalismo que tenga adentro y afuera de la cancha, el nivel de profesionalismo es siempre, si usted juega en el Once Puros de Pavas o el Real Madrid”, dijo el Mambo.

Cuando Sandoval le cuestionó si es que se sintió aludido por lo que dijo Bola, lo rechazó: “No, no jamás, es que me da cólera que usted diga que él puede hablar lo que le da la gana, es un mensaje que me parece equivocado.

“Yo lo que hablé de Christian lo dije porque lo creí , cuanto le apuesto a que no se va a ir a meter al concierto de Cristian Nodal. Creo que un jugador tiene que aprender y él lo aprendió con lo que pasó ahora. Es un jugadorazo que era mi amigo o es mi amigo.

[ Christian Bolaños se desahoga: “Hay campañas falsas de exjugadores que son mala leche” ]

“Yo nada más dije las cosas que vi mal, que no estaba haciendo algo que era bueno para la institución, nunca tiré para matarlo ni para ser mala leche. Tal vez mucha gente piensa que lo que dijo fue por mí, tal vez sí, tal vez no, pero no pasa nada”, comentó. Nuñez.

El Mambo fue enfático en que su deber no es tapar a Bolaños ni aplaudirle cualquier cosa solo por lo que ha conseguido en su carrera y que entiende que él tampoco fue perfecto en la suya.

“Yo también jugué y como dice él, la cagué muchas veces, no había redes sociales y pude haber hecho hasta cosas peores que Christian, pero ahora el deber mío es buscar y decirle a los jóvenes algo diferente, que piensen diferente a como lo hacía yo”, agregó el exdelantero.