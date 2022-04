Víctor “Mambo” Núñez: “Christian Bolaños les da un mensaje erróneo a sus compañeros”

Víctor “el Mambo” Núñez, exjugador de los cuatro equipos tradicionales del país, le tiró duro a Cristian Bolaños por haber asistido el pasado sábado a la actividad musical llamada Picnic, realizada en Pedregal, debido al difícil momento deportivo que vive el Saprissa.

El Mambo también le tiró a Kendall Waston, que también asistió al famoso concierto, pero se enfocó más en volante.

Núñez dio estas declaraciones en el programa La Platea de TD+ donde reconoció que los tres son amigos y que Bola no se debe enojar por lo que está diciendo la gente.

Víctor Núñez criticó a su gran compa, Cristian Bolaños para jalar para el Picnico cuando Saprissa jugaba. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Bolaños fue al Picnic, mientras su equipo disputaba un partido contra el Santos de Guápiles, el cual perdió 2-1. La institución informó minutos antes de que iniciara el partido, que Bola estaba lesionado, pero el jugador ya había sido visto en la actividad musical y de inmediato empezó a generarse la polémica.

“Cristian Bolaños es amigo mío, un gran compa, Kendall que estuvo allí también. Eso que hicieron no es un buen ejemplo, dan un mensaje erróneo a sus compañeros. No tiene justificación. Para qué andar figurando, si lo de nosotros es en la cancha”, expresó el Mambo.

“Si estamos de vacaciones está bien, pero antes de un partido no se puede, el día después, si se gana y todo anda bien se puede, pero si está lesionado para jugar futbol, está lesionado para andar en la calle, para andar en un mall, para un montón de cosas. Es un mensaje equivocado”, expresó Núñez.

Además, Mambo le dijo a Bolaños que la piedra que él lanzó se le está devolviendo.

“Él critica a la Sele, que es como una pulpería, pero cuando uno tira una piedra se le puede devolver y se le está devolviendo. Dice que en la Sele no son profesionales, pero ¿y el profesionalismo de él? Es un jugador con 37 años, con experiencia, en un momento tan difícil, no puede figurar de esa manera.

“Bolaños usted es un gran jugador, es un ídolo para todo el país, debe dar el ejemplo, no se ponga bravo por lo que estoy diciendo yo o lo que está diciendo la gente. No está bien, no se puede justificar. Bolaños, querido, lo que pasó no está a su altura”.