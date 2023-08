Víctor Núñez realizó un comentario que puso como los diablos a Allan Alemán

Víctor Nuñéz y Allan Alemán en la Platea de TD Más

En el programa La Platea de TD Más los piques y las discusiones entre sus panelistas son el pan nuestro de cada día, pero a veces las cosas se suelen calentar más de la cuenta como pasó este lunes con Víctor Núñez y Allan Alemán.

Resulta que Cristian Sandoval le consultó a Allan Alemán si es más fácil tener espacio en el primer equipo del Saprissa si se es hijo de un exjugador, como es el caso de Douglas Sequeira Jr.,en la actualidad.

El Súper Ratón primero negó la afirmación y dijo que al contrario, que es más difícil, porque les exigen y cada cosa que hacen se la critican como pasó con su hijo, Fabricio Alemán.

“Es más difícil porque te señalan más, te critican más, a mi hijo cuando juega es al que más le tiran, es más difícil para ellos, aunque no lo creas.

“Sí es más fácil que lo vean, porque dicen, ‘mirá, es el hijo de este mae, le voy a poner atención’, eso puede pasar, pero le ponen atención y si no tiene condiciones no juegan. No crean que los jugadores llegan a Saprissa y dicen: ‘ahhh son los hijos de Alemán, suban a primera de una’, porque no es así”.

Hasta ahí todo estaba tranquilo, pero Mambo metió la cuchara y todo cambió.

“Peero, pero, le tienen más respeto que a otros, los ven con más respeto y le aguantan más que a otros, porque yo sé que es así”, dijo Núñez

“A ver diga un ejemplo, ¿Jewison en Heredia? ¿Lo aguantaban más que a otros? Ahora sí hable, diga”, respondió Alemán.

Jewison Bennette estuvo en el mundial de Qatar 2022. (GLYN KIRK/AFP)

Se picó

Ante la reacción de Alemán, Núñez y David Diach afirmaron que lo que pasa con Jewi es que era buenísimo y que por eso es un caso diferente y a partir de ahí, Alemán se empezó a picar.

“Suave un toque papá. Jewison Bennette hizo un gol en primera división y dos asistencias”, dijo Alemán.

“Pero en liga menor hizo lo que quiso”, respondió el Mambo.

“Igual mi hijo, ustedes sabían que cuando Jewison estaba en la misma división de mi hijo, Jewison hacía seis goles y mi hijo tenía 17″, agregó Alan.

“Lo que pasa Alemán, es que le voy a decir algo que le puede doler, cuando Jewison llega a la primera división junto a su hijo, Jewison se ve, pero por encima de su hijo”, le tiró Mambo.

Ante el intercambio, el exmorado dijo que no están comparando a los jugadores, por lo que no hay que hablar de eso y allí Núñez le tiró otro bombazo.

“Pero es usted el que está comparando, acaba de compararlos, usted es el que lo dice”, le mandó Núñez sin anestesia.

Al final terminaron “de acuerdo” en que a los hijos de los exjugadores los ven más y con más respeto, pero antes de llegar al acuerdo, los filazos estuvieron a la orden del día.