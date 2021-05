Mora estaba junto a Josué Quesada y Luis Mora comentando sobre lo sucedido en Chile y Perú con la Sele y lo bueno que fue ver caras frescas, en eso leyó el mensaje y le dijo: “Déjeme responderle así, porque usted escucha hasta ahora, porque hasta hoy probablemente está escuchando el programa, jamás me salga con esa respuesta porque me he cansado de hablar del tema, porque me he comido broncas con la Federación, con Óscar Ramírez, con los jugadores, con Luis Marín con Christian Bolaños, que me escribían en privado antes del mundial por lo que yo decía”, comentó Kristian.