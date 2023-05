Video: ¿A qué saliste Segura? El insólito gol con el que Herediano está perdiendo ante Puntarenas

Puntarenas triunfa ante Herediano con un insólito autogol

Puntarenas abrió el marcador ante el Herediano gracias a una insólita jugada en la que el guardameta florense Bryan Segura salió terrible y provocó la acción que acabó en el autogol de Diego González.

Un tiro de esquina desde el sector izquierdo fue a la olla, la pecosa agarró para el marco, Segura salió a cazar mariposas, no tomó la pecosa, le pegó al defensor mexicano y se fue al fondo para sorpresa de todos que se quedaron viendo incrédulos lo ocurrido.

La acción no estuvo falta de polémica, pues los florenses se le fueron encima al central para reclamarle que la jugada no era tiro de esquina, pero no les dieron bola.

Con la derrota, los rojiamarillos están quedando fuera de las semifinales.