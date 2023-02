Video: Aarón Salazar defiende el profesionalismo del camerino herediano con picante frase

Geiner Segura está en alitas de cucaracha en el Herediano. (Albert Marín)

En el Herediano volvieron a caer en broncas viejas, arrancar el torneo arrastrando la cobija, con malos resultados y con el técnico en capilla ardiente como es la situación de Géiner Segura en este momento.

Estas situaciones en el cuadro florense lamentablemente se volvieron una costumbre y no lo dice la prensa, lo reconocen sus directivos y hasta su actual entrenador, como un punto a mejorar.

Jeaustin Campos, David Patiño, Fernando Palomeque, son solo tres técnicos que se metieron en esa lista a la que Géiner amenaza con incorporarse, en la que luego de seis o siete partidos no tuvieron resultados y el hilo se cortó por ellos.

¿Dónde queda la responsabilidad de los jugadores en todo esto? ¿Realmente le dan respaldo a los entrenadores cómo afirman que lo hacen por lo que sigue yendo y viniendo técnico?. Estas preguntamos se las hicimos de manera puntual a dos referentes florenses tras el partido ante Alajuelense.

Aarón Salazar: "Nosotros nunca echamos técnicos"

“Yo creo que el profesionalismo del equipo no se puede poner nunca en duda, nosotros al técnico que esté lo respaldamos, nosotros nunca echamos técnicos, nunca, el equipo siempre respalda a la persona que nos pongan como jefe.

“Es diferente que las cosas no nos salgan, eso ya no es un secreto, no nos han salido ahorita, hemos sido irregulares, el torneo pasado estuvimos toda la fase de grupos invictos, pero tenemos que levantarnos de esto, tomar mejor decisiones, ser más efectivos, lo que creo que nos ha costado”, dijo el defensor Aarón Salazar.

En el caso de Gerson Torres, este se alojó en el mismo argumento del gran torneo que hicieron en la fase regular con Hernán Medford el torneo pasado, el cual pinta como una excepción a la norma de los últimos torneos.

“No lo veo de esa manera porque en el torneo con Hernán terminamos la fase regular de primeros, invictos y de gran forma, creo que esto es más de actitud de nosotros, tenemos mucho que mejorar y meter más goles, que es a lo que está acostumbrado este club”, dijo.

El Team tiene dos pruebas muy duras por delante en las próximas dos jornadas, ante Cartaginés y Saprissa, que definen el futuro de Géiner prácticamente.