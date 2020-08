“Me dijo: ‘no se preocupe yo sé cómo no lastimarla´. Fue mucha adrenalina, no escuchaba nada, solo pensaba por qué me pega solo en el mismo lugar. Me dolía el brazo y cuando dejó de golpearme empecé a rodar a una esquina y ya no podía levantarlo, pero poco después me tuve que levantar e ir de nuevo contra ella.