Video: Aficionado del Saprissa le echó sal a la herida al modelar camisa en el Morera Soto

Ricardo Salgado le echó sal a la herida, al modelar su camisa del campeón en las afueras del estadio Morera Soto. Captura de video.

Ricardo Salgado es un fiebre y envenenado saprissista y estaba pensando cómo vacilar a los fiebres de Alajuelense.

Salgado es recordado por vestirse como el fantasma de la 29 y comentó que el domingo se sacó un as bajo la manga y así molestó a los rojinegros.

“Hace días venía planeando cómo molestar a los manudos, me quería poner el traje del fantasma e irme por la ruta 27, pero hice algo mejor.

“¿Por qué Alajuelense? Porque no pudieron contra Saprissa y porque los manudos iban con Heredia, era lógico y cuando íbamos a almorzar se dio todo”, añadió.

Salgado contó que el sábado anterior vieron el partido del Herediano contra Saprissa en el estadio Saprissa y ahí aprovecharon para comprarse la camisa del campeón nacional.

El domingo, su familia y un grupo de amigos planeó ir a almorzar a Vara Blanca, en Heredia y pasaron por la Catedral rojinegra.

“Le pedí a unos amigos que lo hiciéramos, pero no me dieron pelota. La que se apuntó fue mi hija Melanie, que siempre me apoya en esto. Yo también soy actor y entonces le doy a ella las ideas creativas y ella se apunta con lo que es el video.

“Yo quería joder con la 37 y lo que se me ocurrió fue eso, ir caminando afuera del estadio y luego abrirme el suéter y mostrar la camisa del campeón. Eso fue como a la 1 de la tarde, estaba pasando mucha gente por el estadio y me hacían cara de pocos amigos, pero lo que pensé me salió bien”, afirmó.