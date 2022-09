Video: Aficionado del Saprissa se convirtió en el ángel de morado no vidente

Jenier Molina (derecha) le contó al joven Ferenc Rodríguez lo que pasó en el juego Saprissa - Herediano. Cortesía.

Para los más fiebres al fútbol, un estadio es el lugar en donde se viven momentos mágicos y el 18 de setiembre pasado, en el Ricardo Saprissa, dos aficionados morados fueron protagonistas de uno muy especial.

Ese día, Ferenc Rodríguez asistió a la Cueva con su mamá, doña Katherine Díaz, para el juego entre la ″S” y Herediano. Este saprissista de 17 años es no vidente, pero durante el juego encontró un ángel que estuvo a su lado, cuidándolo y contándole cada una de las acciones del clásico del buen fútbol

Jenier Molina fue el encargado de ser la voz que narró con detalle a este muchacho lo que pasaba en el estuche.

“Tenía rato de no ir al estadio y ese día temprano me decidí y le avisé a mi pareja, Kristha, para ir por ella al trabajo y de una irnos para el estadio. Al inicio del partido no me había percatado de que el muchacho era no vidente porque estaba con la mamá.

“Vimos el gol de Kendall (Waston) y cuando estaba celebrando, mi pareja se dio cuenta de que él no podía ver. Ella me dijo que tuviera cuidado a la hora de celebrar y en ese momento, le dije a la mamá que si quería, lo pusiera en medio de ella y yo, para cuidar que no lo lastimaran”, recordó.

Molina contó que su mamá le contaba lo que ocurría en la mejenga y cuando terminó el primer tiempo se fueron al baño y al llegar a la grada, la señora se percató de que había dejado el teléfono en el sanitario. Y ahí empezó la magia.

El fiebre celebró con todo el gol de Kendall Waston (4). Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Mientras la señora se fue a buscar el teléfono, yo me le acerqué y le comencé a contar lo que pasaba en el partido. Sentí la necesidad de narrarle lo que pasaba, para que no se sintiera solo y a él le gustó lo que le estaba contando y seguí.

“Le iba diciendo del tiro libre de Mariano Torres, cuando Heredia metió el gol y ahí le dije ‘Geovanni (Arturo Campos) nos está enjachando’ y él me decía ‘¿qué le pasa?’, le narré cuando sacaron a Javon (East), cuando expulsaron a Kendall, quienes calentaban”, afirmó.

Este fiebre añadió que Ferenc estaba muy agradecido, por escuchar lo que le pasaba en el partido.

“Él me daba las gracias por estar ahí, pero en un momento me cuestionó si era morado o herediano, porque yo le dije que Heredia estaba cerca del segundo. Me dijo ‘¿usted es herediano o saprissista?’ y yo le dije que andaba con la morada puesta.

“Por lo que logramos hablar, Ferenc es muy fiebre, porque con solo decirle los números de la camisa se sabía los nombres de los jugadores y la verdad me sentí bien, porque le veía en su cara la felicidad. Lástima el resultado (1-1), pero disfrutó mucho el partido, hubo una conexión muy bonita”, aseguró.

Aficionado no vidente escuchó a otro fiebre que le narró juego Saprissa - Herediano

En la fama

Cuando terminó el partido, Jenier se despidió del joven y su mamá, sin imaginarse que se había hecho famoso.

“Cuando vi a Ferenc a la par de su mamá, recordé que en Tik Tok hay videos parecidos, pero no lo hice buscando fama, me llamó la atención contarle lo que pasaba, porque se quedó solo y ya el partido había empezado.

“La mamá nos logró tomar una foto y no sabía que nos habían hecho un video. Yo me fui para mi casa y el lunes me pongo a ver redes sociales y veo un pantallazo del video con muchas reacciones y no lo podía creer y mi teléfono no paraba de sonar, me escribían conocidos”, expresó.

Jenier afirmó que sus papás, Santos y Sandra, le inculcaron a él y a su hermano, Gerald, la importancia de ayudar a las personas cuando lo necesitan y por eso, él no lo pensó dos veces para narrarle a este fiebre lo que pasaba en la Cueva.

“La mamá me sigue en redes sociales y el papá, llamado, Marco, hasta me invitó a un almuerzo, pero yo no lo hice pensando en eso. Creo que en medio de todo lo malo que pasa en el país, hacer algo inspirador me llenó el corazón y así se vio en la respuesta de la gente.

“Ese día sentí más la mejenga que en otros días, porque estaba más metido en el partido, me concentré para contarle a él lo que pasaba”, afirmó.