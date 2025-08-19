(Video) Aficionados gritaron ofensas racistas en partido de básquet nacional y la afición les dio su merecido

Este lunes en el gimnasio de Liberia, dos aficionados expresaron manifestaciones racistas contra un basquetbolista de Nicoya y la misma afición local se encargó de “colorearlos” y sacarlos.

Racismo en baloncesto en Guanacaste, juego Liberia vs Nicoya

Fue el equipo de Nicoya el que paró el juego ante los insultos racistas de dos jóvenes, que rápidamente fueron identificados y la gente les gritaba: “Fuera fuera”, y abandonaron el inmueble, en forma pacífica.

Los improperios iban dirigidos a un jugador afrodescendiente.

El juego lo terminó ganando Nicoya, que marcha con paso firme en el torneo guanacasteco.