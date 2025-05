(Video) Alejandro Rueda festejó goleada del Saprissa y le disparó a unos periodistas

El expresentador de televisión Alejandro Rueda le tiró con todo a la prensa deportiva, luego del partido entre Saprissa y Herediano. Captura de pantalla. (Archivo/Archivo)

El expresentador de televisión, Alejandro Rueda, celebró la victoria de Saprissa ante Herediano, y además, le tiró con todo a la prensa deportiva.

El exproductor de “TV Mejenga” arremetió contra quienes transmitieron el partido de este domingo, porque para él, no son objetivos a la hora de hacer su trabajo.

“Ganamos, aporreamos, nos comimos las flores. Pero ( los periodistas) me dan a..., son unos montados, antisaprissistas, pero aun así metimos 4 goles”, comentó en un video que subió a su cuenta de TikTok.

Los morados golearon 4-0 al Herediano. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Rueda también aprovechó el espacio para tirarle a la prensa deportiva porque, según él, no cuestionaron a Jafet Soto, entrenador del Team, como tenían que hacerlo.

“Quiero ver a los periodistas decirle ‘Jafet, qué malos cambios’, que lo aporreamos, que le pasamos por encima, pero no lo van a decir.

“Hoy (domingo) hay que festejar y reírnos. Me deben un almuerzo, no sé quién es, pero estamos felices. Cómo no vamos a estar felices, vamos con todo. No se repartan nada mientras Saprissa esté vivo”, expresó.

