Video: Alex López muestra su lado más humano por situación que vive su amigo Róger Rojas

EL jugador de Liga Deportiva Alajuelense, el hondureño Alex López, tuvo un escalofrío el domingo pasado previo al duelo que enfrentó su equipo con el Puntarenas FC en el estadio Lito Pérez.

En ese compromiso fue homenajeado y dedicado del partido su compatriota Róger Rojas, retirado del futbol de forma provisional por una enfermedad que lo aqueja. La gente de la Unafut entrevistó al catracho luego del partido, que ganó el Puerto 1 a 0 y López confesó sentir un escalofrío por su amigo.

Alex López habla de su amigo Róger Rojas

“Parece mentira, pero duele, más que todo uno que lo conoce desde pequeño, porque a nadie le gustaría pasar por eso y más a una persona tan cercana como es Róger. Es un momento difícil, pero siempre tiene esperanza y fe de que va a salir adelante, se me salían las lágrims, pero uno lo que puede hacer es pedirle a Dios y que todo salga de la mejor manera.

“Cuando veo el video, me pegó un escalogrío feo, no es fácil que una persona tan cercana pase una situación de esas, sabemos lo importante que es para él el fubol y que te digan de un momento que tu vida depende de unos cuidados, me dolió más”, expresó.