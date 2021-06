“Siempre trato de prepararme, independientemente de las condiciones. Más bien nos hizo bonito (clima) porque en el momento de la competencia casi no llovía, el viento iba en contra nuestra y me sentí fuerte. Estoy feliz porque soy la que tengo que saber cómo me siento y me siento bien, fuerte, ya que he entrenado de forma consistente.