Video: Así respondió Justin Monge al mielero que le echó el presidente de Saprissa

El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas se deshizo en elogios para el delantero Justin Monge. José Cordero. (Jose Cordero)

El nuevo delantero del Saprissa, Justin Monge, se siente privilegiado por vestir la camisa morada, sobre todo porque podrá compartir con algunos de sus ídolos de niñez.

El muchacho, de 20 años, fue presentado este miércoles como uno de los refuerzos del Monstruo para la temporada 2023.

Durante su presentación, el presidente del club, Juan Carlos Rojas, se deshizo en elogios hacia el jugador.

“Es interesante, porque el departamento deportivo se ha consolidado bien en el tema de visorías y a Justin lo queríamos desde hace rato. El torneo pasado conversamos con Pérez Zeledón, pero el club quería tenerlo por un tiempo.

“En la ventana de transferencias queríamos al jugador, apostamos, había otros equipos, es supersaprissista y determinamos que los delanteros buenos y jóvenes valen plata, con el perfil técnico que tiene Justin, es un paso importante que dimos, pagamos montos que no es usual, se ha inflado el fútbol nacional, por su perfil, por la posición, determinamos que queríamos hacer el esfuerzo por el jugador”, afirmó Rojas.

Sobre las palabras del dirigente morado, el chamaco dijo que se toma sus declaraciones de una manera tranquila.

“Si usted se presiona no lo voy a lograr, quiero hacer mi mayor esfuerzo, mi mejor trabajo y lograr consolidarme, agarrarme un lugar en mi puesto y lo demás se logra con el trabajo”, afirmó.

Con sus ídolos

Monge afirmó sentirse feliz por llegar al que considera el club más grande de Centroamérica.

“Saprissa es un grande de Centroamérica, es un privilegio estar acá, es un objetivo que me había planteado tiempo atrás.

“Para mí, los jugadores de Saprissa eran mis ídolos y ahora tengo el privilegio de jugar al lado de Christian Bolaños, Kendall Waston y David Guzmán, que los vi de pequeño y ser compañero de ellos es un gran privilegio y me toca aprender de ellos. No he tenido la oportunidad de acercarme más a ellos, pero me han acogido bien”, afirmó.

Justin dice que la lucha por un puesto en el once titular morado será difícil, pero al igual que sus compañeros, la pulseará para ganarse el puesto y consolidarse.

“En primer lugar, para lograrlo es importante la adaptación y la confianza y ya luego viene el talento, si usted no se esfuerza y no hace ese porcentaje de más, no va a lograr lo que se viene a hacer acá, vamos trabajando poco a poco en la adaptación, voy conociendo poco a poco a los compañeros e ir agarrando la idea de juego”.

Sobre su proceso de adaptación, se siente cómodo en el grupo, afirmó que sus compañeros lo han acogido de la mejor manera.

“El grupo es muy sano, muy profesional en todos los sentidos y les agradezco la forma en la que me recibieron y me han apoyado”, comentó.

El generaleño recordó que llegó a Saprissa pensando en una visión a futuro, pues sabe que si lo hace bien en el cuadro morado, puede apuntar hacia el extranjero.

“Desde que tengo uso de razón siempre quise jugar al fútbol y me formé en ligas menores del Pérez Zeledón.

“Toda mi familia es morada y al venir a asumir este reto, sienten un gran orgullo, ellos me apoyan adonde yo vaya y hay una felicidad eterna”, agregó.