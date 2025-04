(Video) Así será la “famosa” plática que Miguel “Piojo” Herrera busca tener con Keylor Navas

Miguel “Piojo” Herrera quiere atajar, como si fuera un portero, a Keylor Navas, para fortalecer al equipo y hacerlo más competitivo, mientras los otros guardametas aprenden bolados del arquero.

Miguel Herrera desea a Keylor Navas en la selección. (Lilly Arce/Lilly Arce)

No obstante, esa famosa conversación no tiene fecha, será en un futuro cercano y probablemente en Argentina, donde el portero nacional, demuestra sus grandes condiciones con el Newells Old Boys.

El Piojo dijo que no puede dejar pasar la oportunidad de contar con un “tipo que está en el top top del mundo”.

Ya hubo un primer acercamiento, en el que Herrera reveló que existe un interés de ambos, pero el segundo diálogo será el fundamental. Allí es donde el entrenador intentará convencer a Keylor de su regreso y además, desea conocer, ¿por qué renunció al equipo de todos?

En conversación con La Teja, el Piojo habló de Keylor, y cómo vislumbra un posible regreso del portero tico a la tricolor.

Keylor Nava hace una gran campaña con el Newells en Argentina. (Eric Bovettu/Newells Old Boys)

Herrera expresó que no lo sorprende, ni lo deslumbra, el rendimiento de Navas en Argentina.

“Eso esperaba de él. No está retomando el nivel, está en el momento donde siempre ha estado, extraordinario, seguro. No esperaba menos de él”, dijo.

Miguel Herrera, entrevista

La Teja le preguntó que, ante una renuncia de Keylor Navas, no debería ser el mismo Keylor quien propicie un regreso y no que el entrenador lo busque a él.

“Tuvimos una plática mutua porque para que haya interés debe pasar por las dos personas. En la plática que tendremos, tomaremos la decisión pero quiero saber por qué renunció, qué pasó, para que venga con bríos, si es que llega a la Selección”, dijo.