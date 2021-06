“Estuve en las ligas menores, pero por la muerte Eida González (su abuelita) no seguí en el futbol. Soy amigo de Elías Aguilar, fuimos compañeros en el colegio y jugamos juntos y él me sigue e redes. Él se enteró que me había quedado sin patrocinador y entonces habló con Jafet. Luego me dijo que hablara con Jafet. Fui con el hombre, le conté la situación y me dijo: ‘póngale el escudo del Herediano a esa camiseta y nosotros lo apoyamos. Eso fue hace como dos años y medio. Corro identificado con el equipo y es un privilegio para mí”, comentó.