Video: Brisa Hennessy cumplirá en el 2023 uno de sus grandes anhelos en Costa Rica

Brisa Hennessy y su mamá Katie son un equipo superunido que jala siempre hacia el mismo lado. (Lilly Arce Robles.)

Competir en el máximo circuito del surf a nivel mundial, disputar una medalla en las Olimpiadas de Tokyo 2020 y viajar con una bandera de Costa Rica en su maleta alrededor del mundo son solo algunas de las cosas que ha hecho la surfista Brisa Hennessy por su patria amada.

Aunque pasa pocos días al año en Tiquicia, lleva a su pedacito de tierra siempre en la mente, a su amado Matapalo, la playa que la enamoró del surf y hasta la Salsa Lizano que tanto le cuesta conseguir en otros países para ponerle al gallo pinto que le encanta y que se las ingenia para preparar sin importar el lugar.

Muy en el interior de Brisa, ella siente que lo que le ha dado al país no es suficiente, quiere darle más y principalmente quiere pasar más tiempo entre nosotros por eso para el 2023 tiene un plan que la ilusiona muchísimo, pues compró un terrenito cerca de Matapalo para hacerse una casita.

Tener la posibilidad de vivir al menos por algunas temporadas en Costa Rica, es conectar de nuevo con la niñita que nació el 16 de setiembre de 1999 en el Puerto y que se fue siendo solo una niña a Estados Unidos, la patria de sus padres. Ella quiere volver a las raíces.

“Es algo increíble, porque está en Osa, muy, muy cerca de Matapalo, muy cerca de la playa, adonde hay muchas olas. Me trae muchos recuerdos cuando era niña y estaba allá en Matapalo, será una casa pequeñita, pero con mucho amor, es un proyecto que me tiene muy feliz.

“Yo pienso en aquella niña que era Brisa y que tiene un corazón muy grande. Cuando estoy surfeando estoy pensando en ella porque siento que puedo hacer todo lo que quiera, me da esa fuerza, ella siempre creía en ella misma y se divertía, eso me inspira”, contó en entrevista con La Teja.

La idea de la familia, pues vendría con sus papás, Michael y Katherine Hennessy , es tener el próximo año ya el techito y vivir algunas temporadas en Costa Rica.

Brisa Hennessy recuerda mucho a la niñita que era en su infancia en Costa Rica cuando estaba en la escuela de Matapalo. Cortesía: Katie Hennessy

“Espero que así sea, ahorita mi maleta y el avión son mi casa, pero lo hago para tener la oportunidad de estar aquí muchos meses del año, es algo muy importante para mí, para practicar mi español , comer más gallo pinto, surfear más y descansar un poco más”, añadió.

Enamorada del pinto

En la entrevista también nos acompañó su mamá a quien llaman de cariño Kathie y sabe que el asunto de su hija con el pinto es cosa seria, es por mucho de sus platillos favoritos.

“Brisa hace gallo pinto y tiene varias recetas de eso, yo también hago, pero es que a veces nos hace falta Lizano (se muere de risa mientras Brisa hace cara de resignada)” dijo la señora.

“A mí me encanta la Lizano, pero es difícil de conseguir, no tenemos, ni queso tico en otra parte. Ese tipo de queso tico no hay en ningún otro lugar del mundo, por eso necesitamos regresar a comerlo. Esa es una de las razones para volver”, cuentan ambas entre risas.

Aunque viven en Fiji, país de Oceanía y su esposo y ella son de Hawái, Estados Unidos, doña Kathie siente una gratitud enorme por Costa Rica igual que si fuera su patria, por la manera cómo el país abrazó a su hija.

Brisa Hennessy y su mamá Katie suele reír mucho juntas, su compañía es de las cosas que más aprecian en el mundo. (Lilly Arce Robles.)

“Costa Rica en realidad es nuestro hogar y está en nuestro corazón, es un país que sentimos a la gente muy adentro de nosotros, no importa dónde estamos, siempre tenemos este hermoso apoyo de la gente y el amor que nos dan, llevamos el pura vida por dentro, es algo tan especial que en realidad no puedo describir este sentimiento, es algo diferente a cualquiera otro país”, comentó.

Además afirma que se siente muy orgullosa de haber criado a una hija llena de amor y pasión por sus semejantes y por lo que hace.

“Mi corazón está lleno de gratitud, la verdad que no hay palabras en realidad, estoy tan orgullosa de ella, no solamente por ser una campeona y por sus resultados, sino como persona, por esa luz que tiene por dentro, como comparte con todos y quiere esta tierra. Siento mucho agradecimiento de ser su mamá”, añadió.

Además de los planes en Tiquicia, ¿Qué viene para Brisa en el 2023? Nuestra campeona nos lo adelantó con un mensaje final para sus seguidores.

“No puedo explicar mi amor por todos ustedes, realmente es la razón por la que estoy acá, estoy surfeando todo el tiempo para todos ustedes, para poner la bandera de Costa Rica lo más alto posible y llevar el pura vida al mundo, enseñar a la gente del mundo que tenemos un país increíble y tiene las personas más lindas, la mejor comida y mucha naturaleza, contar por qué es tan especial”, finalizó.