(Video) Broma le baja el piso a Ramón Luis Méndez en La Platea

El analista arbitral Ramón Luis Méndez fue la víctima de una pesada broma en el programa La Platea, de Christian Sandoval en TD Más, que para muchos televidentes fue un bajonazo de piso al exsilbatero.

La broma del periodista y las risas burlonas de Víctor Núñez y David Diach, hicieron que muchos se cuestionaran que vacilarán de esa forma al analista de la casa. Especialmente porque nunca se aclaró que era en chota.

Recordemos que, hace poco, una ‘metida de patas’ de Víctor Carvajal con dos de sus compañeros (Ignacio Santos y Nancy Dobles) terminó en el despido del presentador. O sea, se debe tener mucho cuidado.

La situación se dio este lunes, cuando el estadígrafo estaba hablando sobre los árbitros, entonces el Mambo Núñez lo interrumpió y le dijo que en qué lugar pondría a Ramón Luis en un top.

Ramón Luis dice que Sandoval le explicó que solo fue una broma. Facebook. Ramón Luis dice que Sandoval le explicó que solo fue una broma. Facebook.

En la respuesta, Sandoval dijo que no estaría en un top 10, ni siquiera entre los 20 primeros, mientras el Mambo y David Diach se carcajeaban.

“Ramón Luis nos ve toda las noches y yo le he dicho, Ramón Luis fue un árbitro... ahí verdad (hizo un movimiento con las manos como queriendo decir más o menos)”, fue lo que dijo.

Otra vez Núñez volvió a interrumpir al periodista y le preguntó: “¿Ramón Luis o Bejarano (se refiere al árbitro Henry Bejarano, de pésimas actuaciones en un pasado muy reciente)”. Christian dijo que prefiere a Ramón Luis.

Otra vez afloraron las risas burlonas en el programa.

Christian debe tener más cuidado con lo que se dice el programa. Archivo Christian debe tener más cuidado con lo que se dice el programa. Archivo

Así es el programa

La Teja habló con Sandoval para saber qué piensa de que los televidentes la hayan visto como una broma pesada, especialmente por ser alguien de la casa.

“Los que ven el programa saben cuándo es en serio y saben cuándo es en chota.

“Yo con él tengo una buena relación, de hecho es una joda entre nosotros, él siempre dice que fue muy malo y yo le digo que fue remalo, nos llevamos muy bien y la pasamos chingando”, explicó el experto en estadísticas.

Además, el periodista no cree que la cosa pase a más. “No pasó nada, es el tono en el que se dice y en otras oportunidades se ha dicho y siempre es en forma de broma”, añadió.

Afecta pero lo entendió

Obviamente buscamos a Ramón, quien dice que de momento lo impactó, pero que luego de hablar con Sandoval entendió que fue en plan vacilón. Sí cree que al hacer esas bromas en público se debe tener mucho cuidado.

“En realidad afecta que alguien se exprese así, pero tengo buena relación con Cristian y nos damos bromas, ya tuvo la gentileza de decirme que fue broma. No pasa nada, imagínese que para algunos Maradona fue malo”.

- ¿Qué pensó cuando vio el video?

Me causó impacto porque hasta mi hijo me puso el video y me dijo: ‘Papi, ¿esto qué, es que hay problemas? Otros amigos me pusieron el video, alguna gente lo interpretó así como él (el hijo) y otros como una broma. Quizás se pasó un poquito la chota porque somos compañeros de la misma empresa. Luego vacilamos, me aclaró que era chota y que no se debe malinterpretar.

- Pero a lo externo se puede ver como un bajonazo de piso...

- Tal vez sí, en algunos casos, pero esa experiencia me sirve hasta a mí porque soy muy dado a dar bromas, pero veo que se debe tener mesura cuando las bromas son a nivel público, porque incluso para algunos él puede quedar mal por hablar así de un compañero. Pero él habló conmigo, fue una chota, imprudente, pero considero que no fue con mala intención porque en realidad no veo que lo haya dicho con ánimo de ofender.

Es parte de la forma en llevan el programa, pero repito, es una experiencia para no caer, para no darle a un compañero una broma parecida porque a personas que me aprecian les molestó y me dijeron que cómo permite eso. Queda en una broma, tal vez pasada.

También lo hace

Le preguntamos también a Rodolfo Méndez, periodista y locutor de radio Columbia y quien también tiene un programa con el exárbitro.

“Fue una broma, porque le digo, una cosa es ser analista arbitral y otra es lo que fue como árbitro.

“Por ejemplo, puede ser que Luis Paulino Siles o Berny Ulloa no le lleguen ni a la mitad a lo que hace Ramón como analista, para mí, fue una broma”, comentó.

Rodolfo Méndez dice que también le ha hecho bromas similares a Ramón Luis. Foto: Archivo GN Rodolfo Méndez dice que también le ha hecho bromas similares a Ramón Luis. Foto: Archivo GN (Carlos Borbon* Borsi )

Don Rodolfo también dijo que él mismo le ha hecho bromas a Ramón Luis al aire y que se hacen sin mala intención.

[ "Lo de la Liga era gol y punto" ]

“Muchas veces he dicho: ‘Estamos con Ramón Luis Méndez... por favor no digan que es malo, porque todos saben que es malo’. Es en broma.

“Ramón Luis sabe el tono. Ramoń y Christian son buenos amigos, trabajé con los dos al mismo tiempo y no es nada de bajada de piso, es broma, todos lo sabemos, lo veo normal.

[ Ramón Luis Méndez: "No vengo a robar cámara" ]

La chota al exárbitro se dio en el programa La Platea. Facebook. La chota al exárbitro se dio en el programa La Platea. Facebook.