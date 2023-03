Video: ¿Buscará la reelección Rodolfo Villalobos ahora que estará en la FIFA? El dirigente responde

Rodolfo Villalobos iniciará en marzo sus funciones como miembro del Consejo de la FIFA y representante de Centroamérica ante la organización. John Durán. (JOHN DURAN)

Rodolfo Villalobos es el nuevo miembro del Consejo de la FIFA y representante de Centroamérica ante la organización que rige el fútbol mundial, pero ¿seguirá en la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

El actual presidente de la Fedefútbol ya fue nombrado y se reunirá por primera vez con el consejo el 14 de marzo y trabajará para la Federación Internacional de Fútbol Asociado por los próximos 4 años; sin embargo, no tiene claro si buscará reelegirse como el presidente de la federación, en agosto próximo.

Villalobos conversó este miércoles con La Teja y destacó que los presidentes de las distintas federaciones en Centroamérica fueron los que propusieron su nombre para este cargo.

“La elección ya se dio, recibí toda la información de los derechos y las obligaciones que tengo, mi primera reunión será en Ruanda, el nombramiento está dado y la responsabilidad y el compromiso va más allá de Costa Rica, es una representación de Centroamérica, represento a los países centroamericanos y además represento a Concacaf.

“Así que será trabajar en buscar el desarrollo, de buscar proyectos que puedan mejorar al fútbol centroamericano, como dirigente lo asumo con mucha humildad y responsabilidad, sabiendo que no se trata de llegar a sentarse a una mesa, así se lo hice ver al presidente de la FIFA, Gianni Infantino”, comentó.

El dirigente contó cómo consiguió este cargo.

“En Doha, Qatar, nos reunimos los presidentes de Centroamérica, hay un puesto de Centroamérica en FIFA, que lo ocupaba el panameño Pedro Chaluja, y se decidió quién iba a ser nuestro representante, Centroamérica decidió que fuera yo, los 7 países presentaron mi nombre, el 27 de diciembre era el plazo máximo, todos los países mandaron la solicitud, firmé los documentos y en un reciente congreso de la Concacaf, que se llevó a cabo en Antigua, Guatemala, se oficializó mi nombre”, destacó.

- ¿Se lo merece?

No me corresponde a mí, lo que me corresponde es asumirlo con humildad, con responsabilidad y creo que si los compañeros de Centroamérica decidieron que fuera yo, es porque vieron una oportunidad de tener un buen representante, de alguien que vaya a trabajar por el fútbol centroamericano.

Y bueno, la trayectoria, a lo largo de mi carrera como dirigente, con aciertos y desaciertos me permitió llegar ahí. Y como le digo, no es un tema de merecimientos, es un tema de llegar a trabajar y ese es el compromiso que tengo.

Villalobos le dijo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda) que desarrollará muchos proyectos por el bien de la región de Centroamérica.

- ¿Llegará con alguna propuesta específica para Costa Rica?

No es necesario trabajar en FIFA para velar por el país, recién tuvimos la oportunidad de organizar un mundial femenino y fue acá en donde tuvimos el privilegio de tener este tipo de proyectos, acabo de ser nombrado, debo cumplir con trámites administrativos, y luego de la reunión en Ruanda tendré más claro el panorama de acción y ver que tipo de proyectos podemos desarrollar en Centroamérica.

- ¿Para mantener este cargo necesita ser el presidente del Comité Ejecutivo?

No.

- ¿Buscará la reelección?

No es un tema que esté decidido, hay mucho que analizar, un tema de desgaste, un tema de esa oposición política, también que tengo que valorar y sopesar todo eso, en marzo tendré la reunión con la gente de FIFA y veré cuál será el rango de compromiso, de trabajo, de tiempo.

Habrá que salir mucho tiempo del país, por algunos proyectos y tendré que valorar, primero, que yo quiera y lo otro es que pueda, porque si no se tiene el apoyo de la Asamblea no se puede dar.

He llamado a que en la Federación no haya un proceso electoral, que sea un tema de consenso, que el fútbol de Costa Rica tenga la madurez de no desgastarse en procesos electorales como los del 2015 y 2019 y creo que ya la dirigencia debe tener la madurez de poder tomar decisiones en consenso, en pro del fútbol de Costa Rica.