Video: Carlos Castro por fin toma venganza contra Allan Alemán

Carlos Castro por fin pudo vengarse de Allan Alemán. Captura de pantalla. (Captura de pantalla./Captura de pantalla.)

El exjugador de Alajuelense Carlos Castro por fin pudo vengarse de su compañero del programa La Platea, el exdelantero del Saprissa Allan Alemán.

El martes por la noche, finalizado el partido de los morados contra Motagua, en el programa hablaron del papelón del Monstruo a nivel internacional y Alemán comenzó lamentando la eliminación del Sapri.

“Es doloroso, no me sorprende lo que pasó, Saprissa internacionalmente, no ahorita, desde hace tiempo (no está bien)”; afirmó Alemán.

Pero de inmediato, Carlitos se la aplicó diciendo:

Así se sonó Carlos Castro a Allan Alemán

“Usted decía que todo estaba bien, que esto no era normal, que todos estos equipos con los que jugaba la Liga cuando quedaban campeón eran malos, lo ha dicho, ahí está grabado papi.

Y al mismo tiempo, el “Mambo” Núñez decía: “hoy sí anda chiquitico”, porque Allan tenía poco que decir.