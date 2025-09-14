(Video) Carrera de botargas del Saprissa sorprendió con la ganadora de la edición del 2025 y es una muy querida por muchos

La carrera de botargas, que organizó el Deportivo Saprissa, tuvo un nuevo ganador en su edición del 2025.
Al medio tiempo del encuentro entre los morados y Guadalupe, más de 20 personajes que representan a distintas empresas iniciaron un recorrido por la gramilla de la Cueva, en donde tuvieron que superar cinco obstáculos.
A diferencia de años anteriores, a Javi, la botaga de Grupo Monge, comenzó la carrera con unos segundos de retraso con respecto al resto, para que no se adelantara a sus rivales.
Lula, la vaquita de Dos Pinos, fue la vencedora en esta competencia. Desde los primeros metros se mostró segura y para la ocasión lució hasta una falda campesina, en el marco de las celebraciones de los 204 años de Independencia.
El elemento novedoso en la cuarta edición de esta competencia, fue que en el cuarto obstáculo, cada participante llevaba un farol.