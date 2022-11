Video: Christian Bolaños contó detalles inéditos sobre su fallida llegada al Liverpool

A sus 22 años, Christian Bolaños tuvo la gran oferta para jugar con el Liverpool de Inglaterra. Foto: Archivo

Mucho se ha hablado siempre sobre qué sucedió realmente en la negociación del volante costarricense Christian Bolaños con el Liverpool de Inglaterra y este domingo el morado contó algo al respecto.

En entrevista con el periodista Gustavo López Cárcamo en el programa Íntimo de Tigo Sports, el mediocampista reveló que hasta tuvo el contrato en las manos y por qué no pudo firmarlo.

Bolaños incluso afirma que en el fútbol no logró cumplir su sueño que era jugar con un equipo grande de Europa, como hubiera sido de haber fichado por los Reds.

“Es muy raro porque cuando yo di el salto, eso pasó después del Mundial de Clubes, estuve como unos diez, doce días en Liverpool y de hecho viaje con Jeaustin (Campos) y la que era su esposa, el viajó como gerente porque estaba don Jorge Alarcón, también. Pasaron una serie de cosas en las que quedé en el medio, que no podía decidir por mi cuenta”

“Rafa Benítez (técnico del Liverpool en el 2006) quería que yo viajara a España para que me fuera acoplando un poco al fútbol europeo y obtener la noción que tiene el nivel de ellos y que claramente yo no entendía en ese momento, porque yo le decía que yo podía demostrarle que sí era bueno, pero ya cuando pasa el tiempo me doy cuenta que sí necesitaba ese proceso”, comentó.

Bola contó que fue por decisión de Saprissa que el negocio no cuajó, por la manera cómo Jeaustin lo planteó a los ingleses.

“Ahí fue donde se quedó el tema, ellos dijeron que no aceptaban la negociación de esa manera, lo triste de esta parte es que yo tuve el contrato en mi habitación. Yo no podía decidir si iba a España o no, era Saprissa, tomaron su decisión y fue un poco lo que sucedió.

“Yo tuve el contrato en mis manos, me acuerdo los años, los números, todo, entonces sí fue un golpe duro para mí, bastante fuerte”, explicó.

"No logré mi sueño que era jugar en un equipo grande de Europa; yo tuve el contrato (con el Liverpool) en mi habitación..., fue un golpe bastante fuerte para mí"



📺 Estreno Casual con Christian Bolaños a las 8:00 pm pic.twitter.com/4pKZo0p8iD — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) November 14, 2022

Christian afirma que se quedó con un sinsabor muy grande de no poder cumplir ese sueño, pero que al final entendió que Dios lo quiso de esa manera, que no le tocaba.

Ese hecho, ha generado muchos comentarios sobre cuál es su relación o cómo se lleva con Jeaustin, en que lo fue claro que ambos tienen una buena relación profesional como jugador y entrenador, lo respeta como su jefe, pero por lo que dijo es claro que nada más, hasta ahí.

“Con el tema puntual con Jeaustin se han dicho muchísimas cosas, pero hoy en día es una relación de jugador a entrenador como yo la tuve con cualquier otro. Él es el jefe, si a mí me preguntan ¿Qué pasó? yo podría decir qué pasó.

“Lamentablemente en el pasado no tuve la fortuna de tener el visto bueno o cerrar contratos porque él estuvo en un puesto y yo era jugador, lamentablemente yo llevé la peor parte en la relación nuestra siendo él gerente, a mí no me tocó la parte bonita”, comentó.

Christian Bolaños y Jeaustin Campos tratan de llevar la fiesta en paz de manera profesional Foto John Durán (JOHN DURAN)

Bolaños fue enfático que a pesar que tienen un pasado, siempre ha tratado de llevar la fiesta en paz.

“La historia nuestra en el pasado no ha sido bonita, pero claramente no hemos tenido ningún problema puntual, es una relación profesional como debe ser. El jefe tiene que saber en este caso, lidiar con estas situaciones, porque sino ya es como decir, que me lo voy a tomar personal y eso ya sería algo malo para la institución.

“Claramente en el fútbol se pueden decir muchas cosas y uno no sabe tal vez qué está pensando la otra persona, pero yo le he demostrado a él que siempre he estado ahí entrenando bien, cuando me ha ocupado he estado ahí respondiendo. ¿Que he jugado menos qué antes? Pues sí, eso a ningún jugador le gusta y menos a mí, pero lo he respetado, aparte de eso no puedo hacer más”, aseguró.