Un tio político (Jorge Luis Venegas, qdDg), él fue quien que me dio pelota y me introdujo en esto. De chamaco me le escapaba a mi madre para ver autocross, como de ocho o nueve años, porque siempre me gustó el 4X4, por lo que me propuse que iba a llegar a tener uno y que iba a correr. Empecé a los 16 años a correr.