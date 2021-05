“Conversamos durante un rato y me preguntó si me interesaba comprar otro carro antiguo. Le dije que de momento teníamos suficientes, pero de todas manera me dejó el número de un amigo que vive en Guayabo de Mora. Cuando le pregunté por el modelo del vehículo que ofrecía me dijo que era el Studebaker, así que me sobresalté”, recordó.