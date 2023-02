Video: Comisaria de Unafut agredida en el clásico cuenta cómo se siente y envía un mensaje

Elieth dice que, afortunadamente, ya se siente mejor. Captura de pantalla.

Elieth Artavia, la comisaria de la Unafut que fue agredida durante el clásico del viernes pasado, contó cómo se siente y envió un mensaje a raíz de lo ocurrido.

“La verdad me siento bien, estos días han sido para recuperarme, he estado cuidándome la herida, echándome algunas cosas para que no se me infeccione, creo que he evolucionado bien, me siento más tranquila.

“Hay cosas que podemos ir trabajando, sobretodo la conciencia, al inicio sentía un poco de cólera, frustración, pero con el paso de los días también veo las cosas desde un punto de vista positivo, podemos sacar provecho a muchas cosas de lo que pasó el viernes“, dijo al departamento de prensa de la Unafut.

Sobre lo ocurrido en el juego entre Saprissa y Alajuelense, Artavia recalcó:

“Básicamente, nadie está exento, los que están en la cancha, los juntabolas van a su función, nosotros como comisarios tenemos nuestras funciones, los jugadores van a dar un espectáculo, y nadie que esté en el terreno de juego merece el lanzamiento de un objeto”.

La dirigencia del Saprissa se comunicó con la comisaria luego de lo ocurrido para darle seguimiento a su situación.

“Me llamó don Gustavo (Chinchilla, gerente general del Saprissa) y fue muy bonito ver que el gerente de un club me llamara, me preguntó cómo me sentía, me dijo que estaba muy apenado por lo ocurrido y que a través de las redes sociales estaban siendo muy enérgicos para que los aficionados traten de no incurrir en el lanzamiento de objetos.

“Luego del partido los médicos de los equipos me atendieron muy bien, me pusieron anestesia, atendieron las suturas y fue muy rápido y muy bueno todo, porque si el día de mañana pasara algo, ya sabemos que los médicos de los clubes nos están dando el soporte como debe ser”, comentó.