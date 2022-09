Video: ¿Cuáles son las nuevas reglas que Bryan Ruiz define como una locura?

Para Bryan Ruiz el reglamento que están aplicando los árbitros en Costa Rica es una locura. (JOHN DURAN)

El capitán de Alajuelense, Bryan Ruiz, criticó al arbitraje nacional, aunque no lo responsabilizó por la derrota de su equipo en el clásico nacional este sábado ante Saprissa.

El líder manudo definió como una locura las nuevas reglas que la Comisión de Arbitraje impuso hace un mes y por las cuales los silbateros no tienen tolerancia con los jugadores.

Para Bryan lo que están haciendo en el país no se ve en ninguna parte del mundo, pero ¿de cuáles normas está hablando?

“Saprissa y nosotros queríamos dedicarnos a jugar y los condiciona (las reglas) a ellos (árbitros) porque parece que los ata un poco. Creo que estamos jugando con unas reglas que son nuevas para nosotros y que a nivel mundial no existen, porque simple y sencillamente no existen, esode recibir una amarilla por levantar la mano no se ve en ningún lado.

“No todo levantamiento de manos o reclamo al árbitro, obviamente sin faltar el respeto, es amarilla. Está claro que son reglas que están impuestas en el fútbol nacional, pero parece una locura para todos los equipos. Tiene que haber un balance en ese sentido, ya que pararse frente al balón es amarilla, son cosas que no se entienden”, expresó.

Bryan Ruiz: "Estamos jugando con unas reglas que a nivel mundial no existen" Bryan Ruiz: "Estamos jugando con unas reglas que a nivel mundial no existen"

Dirigente manudo explotó contra el arbitraje tras el clásico

Ruiz afirma que hay árbitros con los que se puede tratar de hablar y llegar a un entendimiento, pero agregó que ellos deben ser tolerantes y entender las circunstancias de los partidos.

“Es un fútbol muy condicionado para los dos equipos, al final nosotros sabemos que nos equivocamos especialmente en la jugada del reclamo de Johan (Venegas) sabiendo que son reglas que existen que nos parecen una locura y pecamos en eso.

“Ustedes vieron acá una semifinal contra Saprissa, en la que nos dedicamos a jugar y el árbitro, que fue Pedro Navarro me parece, dejó jugar. Hacen que los árbitros sean protagonistas y no deben serlo, pero acá en todos los partidos se habla de los árbitros”, agregó.

(Video) Bryan Ruiz le pide a Johan Venegas que sea más inteligente

Mandatos existen

Rándall Poveda, presidente de la Comisión de Arbitraje pide mano dura a los árbitros en la aplicación del reglamento. (Prensa Fedefútbol)

Hace un mes la Comisión de Arbitraje giró un documento hacia sus árbitros con 19 normas en la que les dio la orden de no aguantar reclamos ni comentarios de los jugadores.

A diferencia de lo expresado por Bryan, en la Comisión indicaron que las reglas no son nuevas, solo que ahora son mucho más rigurosos en su aplicación.

En el documento señalan, por ejemplo, cuándo un jugador debe ser amonestado fuera de las faltas, dice:

“Amonestar jugadores que reclaman lanzando el balón al piso, golpeando el suelo y realizando gestos o ademanes agresivos con sus manos y brazos. Además, a quienes patean el balón lejos en señal de protesta.

“Luego de mostrar una tarjeta amarilla, si el jugador que la recibió continúa con las protestas o sigue al árbitro, este debe ser amonestado nuevamente.

“Todo jugador que cometa una falta (o compañero de equipo) y se coloque frente al balón, lo patee, se lo lleve y utilice cualquier acción para retardar o que se genere confrontación, debe ser amonestado”.

Adivine qué dicen las conclusiones del caso de contacto entre dirigentes y árbitros

La Comisión de Arbitraje giró una serie de directrices a los referis en las que la tolerancia es nula. (La Nación)