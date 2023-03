(Video) Cubano que juega en San Carlos a Marcel Hernández: “Le falta un poquito de humildad”

El seleccionado cubano Yosel Piedra, quien juga en Costa Rica con San Carlos, le tiró duro a su compatriota Marcel Hernńadez por no asistir al llamado de la selección de ese país.

“Ahí hay temas, lo de Marcel no lo comparto, creo que si él viene de allá, creo que le falta un poquito de humildad, como bien mostramos nosotros, no decimos que no, que no podemos... Para nosotros es un orgullo representar a nuestro país, no por dinero ni nada, entonces creo para mí él... le falta un poquito más de orgullo hacia su misma patria”, expresó en Tigo Sport.

💥 "Le falta humildad", Yosel Pierda le tiró Marcel por rechazar el llamado a la Selección de Cuba pic.twitter.com/49OUbNlRuC — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 20, 2023

Marcel Hernández, del Cartaginés, había explicado horas antes, en FUTV, por qué no atendió el llamado.

“Yo fui quien no quiso ir. La prensa sacó 70 notas sin preguntar, sin saber qué es lo que está pasando”, le respondió al periodista Carlos Serrano, quien no se le quedó callado y le dijo que él no había sacado notas sobre el tema.

“Allá se sufre mucho. Hay que pensar en eso. Si vamos a ir a representar a la selección tiene que ser en buenas condiciones porque el regreso cuesta mucho”, dijo el futbolista.

Cuando el periodista preguntó qué condiciones debían mejorarse, Hernández contestó: “Nosotros no comemos bien, no tenemos buenos hospedajes. Hay que preguntar qué pasa en Cuba. Por qué los jugadores no quieren ir a la selección cubana”.

Huele a que se vendrá otra polémica, esta vez entre jugadores cubanos que juegan en Costa Rica.