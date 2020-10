Hola a tod@s Jamás pensé que llegaría el día en el que tendría que decir y decidir esto,pero si,Anuncio mi retirada del mundo del freestyle,después de 5 operaciones de rodilla no me queda otra que abandonar el deporte que me ha dado tantas cosas de la vida bonitas como lugares,amigos,sponsors,nervios,adrenalina,decisiones,entre otras muchísimas cosas., Han sido 13 años de freestyle y 30 años en el mundo de las motos,de escuchar los gritos de los fans,las motosierras,de ver pancartas con mi nombre en los diferentes sitio del mundo,de semifinales,finales,victorias y derrotas,escribo esto con lágrimas en los ojos pero no me queda otra que agradecer a todos los fans,sponsors, amigos y a mi familia por todo el apoyo brindado a lo largo de mi carrera deportiva. Por supuesto que seguiré en contacto con todos vosotros en redes sociales y en los medios,aparte de vernos en algunos eventos de freestyle,pero eso si,de público, Muchísimas gracias a todos por todo lo que me habéis brindado en tantos años @juttokar @ktm_spain @bud_racing @roturacing @officialleatt @mundotalio @octopusyteam @gpr_stabilizer