Video: David Guzmán le mandó un mensajito a Hernán Medford

El volante del Saprissa, David Guzmán (8) le mandó un recadito al técnico del Herediano, Hernán Medford. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

David Guzmán, volante del Deportivo Saprissa aclaró que no hubo pleito entre él y Javon East, este miércoles en la noche, durante el juego contra Herediano.

Además, Guzmán aprovechó para enviarle un filazo al técnico florense, Hernán Medford.

El Loco afirmó que todo es paz y amor en el camerino morado y destacó que se quiso hacer polémica en donde no hay. También explicó que no hubo roces entre Mariano Torres y Ariel Rodríguez.

“Luis Paradela no habla nada de inglés, yo estoy hablando con Javon y lo que él piensa es que estamos discutiendo, pero lo que le digo en la jugada anterior es ‘párese a tocar la bola con nosotros, que nos sirve o nos ayuda muchísimo’. Ya luego Kendall (Waston) le explica que lo que estamos haciendo es hablar y él no entendía nada de lo que estaba pasando.

“Las imágenes hablan por sí solas y se está haciendo polémica donde no hay. No pasó nada, esta es una final. Imagínese que me dijeron que Hernán Medford afirmó que estamos peleando,¿por qué se preocupa por nosotros?, sabemos lo que es Hernán, la experiencia que tiene y sabemos que él quiere jugar con eso, con la polémica, pero que se preocupe por él, por su equipo y nosotros por lo nuestro”, afirmó.

El jugador sí reconoció que en el grupo hay enojo porque no pudieron hacer más en el primer juego de la final contra los rojiamarillos.

El Loco aclaró que Mariano Torres y Ariel Rodríguez no discutieron cuando finalizó el juego. John Durán.

“Hay un enojo porque no fuimos el equipo que venimos siendo, cometimos ciertos errores en donde le dimos pie al Herediano, que hizo un buen planteamiento defensivo y después hizo un golazo, nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar y lo bueno es que sabemos en qué fallamos y en qué debemos prepararnos para el siguiente partido”, expresó.

- ¿Les faltó intensidad?

“Quizás, pero también tenemos al frente a un gran rival que nos cerró muchos espacios y eso fue lo que nos enredó un poco el partido.

La saprihora también conoce de finales

“Salimos preocupados en el sentido de que tenemos que mejorar lo que hoy fallamos, sabemos el equipo que somos y lo bueno es que el partido está a la vuelta de la esquina y tenemos que mejorar algunas cosas. No vamos a decir en qué fallamos, porque nosotros lo sabemos y eso es darle pie al rival, a lo interno sabemos en qué fallamos y qué dejamos de hacer”, comentó.

El jugador añadió que el planteamiento del cuadro florense fue muy bueno, a nivel defensivo.

“El pasar a una cancha más pequeña no debería cambiar en nada al equipo, sabemos que debemos mejorar, tenemos a un digno rival y al final queremos jugar dos partidos más y para eso debemos salir a ganar”, expresó.