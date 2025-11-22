Video de Adolfo Machado preocupó a muchos de sus seguidores en Costa Rica

Un video compartido por la Liga Panameña de Fútbol asustó a muchos seguidores del defensor panameño Adolfo Machado en Costa Rica, ya que parecía que se estaba despidiendo de este deporte.

El corpulento zaguero central aparece llorando, pero las lágrimas eran de felicidad, ya que su actual equipo el Alianza FC, clasificó a la Gran Final del Torneo Clausura 2025.

Adolfo Machado siempre está de buen humor y hace reír a sus compañeros. Fotografía: Prensa Alajuelense

“A sus 40 años, la leyenda Adolfo Machado no pudo contener las lágrimas tras clasificarse a la Gran Final del Torneo Clausura 2025 de la #LPFTigo.

“Otra final más en su carrera, pero esta vez con el club que lo vio nacer. (Alianza FC)”, comentó la organización.

Adolfo Machado fue seleccionado panameño por muchos años. AFP (JACK GUEZ/AFP)

El Alianza consiguió su pase a la Gran Final del Torneo Clausura 2025 de la @lpfpa tras vencer en el global de semifinales 3-2 al San Francisco, este sábado.

Adolfo Machado llora por clasificación de su equipo

Machado es poseedor de una exitosa carrera y en Costa Rica disfrutó cuatro campeonatos nacionales con el Deportivo Saprissa en torneo de Verano e Inviernos 2014, 2015 y 2016 y uno con Alajuelense en el 2020. Además, militó con San Carlos y Jicaral.