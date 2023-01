(Video) Dejaron a Yokasta Valle con la boca abierta

Este martes sí sorprendieron a la boxeadora nacional Yokasta Valle con un obsequio que le mandaron.

Se trata de uno de los cinturones de campeona mundial, al cual le cambiaron el diseño y dejó boquiabierta a la pugilista tica.

“Guau, es un nuevo diseño, ohh por Dios, está precioso, un nuevo diseño y celeste”, dice la boxeadora mientras observa el lindo cinturón.

De fondo, para matizar, se oye la canción We are the champions de Queen.

Un aficionado le preguntó que si lo tenía que devolver y dijo que no, que se quedará con ella por siempre.