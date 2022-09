Video: Directivo manudo dejó abierta opción de castigo interno para Johan Venegas

Para Manrique Lara, Johan Venegas debe una disculpa a la afición manuda Foto John Durán

La roja que vio el el sábado Johan Venegas por reclamos en el clásico ante el Deportivo Saprissa, molestó a un amplio sector de la afición manuda, directivos y hasta a algunos de sus compañeros.

Uno de los que más se enojó fue el fiscal del club, Manrique Lara, quien fue enfático en que el jugador debe disculparse por dejar al equipo diezmado, por no saber controlarse en los partidos, cosa que no le pasa por primera vez.

“Es inaceptable que un jugador de primera división, con el conocimiento, la experiencia y el rodaje de Johan Venegas, tenga esa reacción, es absolutamente inaceptable y creo yo que tiene que disculparse con la afición porque dejó diezmado al equipo”.

Para Lara es claro que a Venegas le cometió una falta el saprissista Ricardo Blanco y que ésta se debió de haber sancionado cuando se iba solo a marco, pero si el árbitro Ricardo Montero no pitó, Venegas debió haber guardado la compostura, especialmente porque ya tenía tarjeta amarilla.

“En la institución ninguna falta de respeto hacia nadie puede permitirse. Habrá que hacer las correcciones, pero la parte disciplinaria no la ejerce la junta directiva”.

¿Podrían sancionar a Venegas a lo interno? Lara no dijo que sí ni que no, dejó la opción abierta. Tampoco mencionó qué tipo de castigo podría aplicársele. En estos casos suele ser una multa económica.

“El equipo y la parte deportiva tienen su reglamento y sus códigos de camerino y hay sanciones hacia lo interno, que no se comunique, no significa que no las haya”, finalizó.