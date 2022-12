(Video) Dos jóvenes se lanzan desde puente para caer en el bus de la Selección de Argentina

El bus que llevaba a los jugadores fue detenido luego de dos personas que trataron de tirarse encima suyo desde un puente. (TOMAS CUESTA/AFP)

La locura por la celebración del título de campeón del mundo ha desbordado Buenos Aires con imágenes que rayan en lo absurdo, como la de dos personas que se tiraron desde un puente para tratar de caer al autobús descapotable que llevaba a los jugadores.

Las imágenes son impactantes principalmente porque uno de los hombres no logró su cometido y cayó golpeándose fuertemente, poniendo su vida en peligro y la seguridad de los jugadores.

Otro hombre sí cayó dentro del bus, pero casi que lo atajaron los de seguridad.

Después de ese hecho, frenaron el autobús más adelante y subieron a los jugadores en helicópteros para terminar el recorrido por aire por decisión de las fuerzas policiales argentinas, según explican medios de ese país.

El momento en el dos hinchas se tiran al micro desde un puente. Uno entra y el otro cae mal.

UNA LOCURA MÁS. pic.twitter.com/2DjoEpF4Vu — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) December 20, 2022

Apenas se supo que venían en helicóptero, miles de personas que esperaban en el centro de Buenos Aires corrieron hacia la Plaza de Mayo pensando que aterrizarían allí para asomarse desde el balcón de la Casa Rosada, sede de la presidencia.

Pero el recorrido finalmente fue solo aéreo y ya los jugadores regresaron al predio de la AFA, su lugar habitual de concentración.

“Me hubiera gustado que terminara de otra forma. Se subestimó lo que podía llegar a pasar. Solo una persona que no conoce lo que es el fútbol para el pueblo argentino podía llegar a pensar que esto no estaba dentro de lo posible. Me parece que si se hubiera organizado mejor se podría haber hecho de otra forma”, dijo Román García, empleado administrativo de 38 años.

Para muchos, el tercer campeonato mundial logrado por la albiceleste obró como un bálsamo para los complicados momentos que vive el país sudamericano.

“Estoy muy contenta de que la selección haya ganado. Es muy importante para nuestro país. Más allá de los malos momentos, es un año que vamos a empezar con la victoria de Argentina y eso nos hace sentir bien”, dijo a la AFP Marta Acosta, de 35 años.

“Llevamos ya varios años de mucha crisis económica, esto es un aire y un empuje también. Ver a Argentina ganar un Mundial siendo yo tan joven es una bendición”, dijo a la AFP Lautaro Rodríguez, de 21 años.