(Video) El polémico dardo de Jeaustin Campos a la afición del Real España tras nuevo conflicto

El entrenador nacional Jeaustin Campos, quien dirige al Real España de Honduras, tuvo un nuevo episodio gris con los aficionados de este club el pasado miércoles.

Es que semanas atrás en el estadio Morazán, casa del España, durante el duelo de Concacaf Champions Cup contra el LAFC, Campos se vio envuelto en una polémica con un exdirectivo del club en pleno compromiso.

Jeaustin Campos tuvo un nuevo altercado con la afición del Real España (Rafael Pacheco Granados)

Ahora, este pasado miércoles en el partido que ganó su club 2-1 ante el Génesis, pese a la victoria y que los pupilos de Campos están entre los primeros lugares, un sector de la grada la agarró en contra del tico.

El entrenador nacional se encaró con los aficionados que le estaban reprochando y después, en conferencia de prensa, profundizó más sobre el hecho vivido en el juego.

LEA MÁS: Caso Alejandro Bran traspasa fronteras: Así reaccionaron medios internacionales sobre el escándalo

“Me queda clarísimo por qué este equipo no ha sido campeón durante tanto tiempo. Si van a venir, que vengan a apoyar... y si no, que no vengan, de verdad que no vengan”, dijo en conferencia de prensa luego de que su equipo terminara ganando por la mínima el encuentro.

Jeaustin contó detalles que le molestaron de los aficionados que se dedicaron a recriminarle tanto a él como al equipo, pese al triunfo en la liga de Honduras.

Real España fue aplastado ante LAFC lo que generó un pleito semanas atrás con un exdirectivo (Concacaf.com/Concacaf.com)

“Va a entrar un jugador y vamos ganando 2-0. No ha puesto un pie en la cancha y ya empiezan a gritarle improperios. No sé si de repente hay que subirle el precio a las cervezas para que no se pongan un poquito más histéricos”, mencionó el timonel nacional.

“No sé si en otros estadios se verá; a mí me da pena, me da vergüenza con mi equipo. Ojo, es un sector que llega ahí. No es justo para los chicos que están haciendo un buen trabajo. Estamos ahí en la cima, como equipo, que han entrado, son jóvenes, como para que haya francotiradores allá afuera, no es justo para ellos”, acotó Jeaustin.

“A mí no me importa, yo tengo piel de lagarto, en eso no tengo problema, a mí eso no me afecta, pero sí me da pena, pena ajena. Bueno, pena ajena, es pena de mi equipo, de los que llegan. Hay cuatro o cinco pelagatos que llegan porque no voy a generalizar. La afición, en general, se porta bastante bien, pero desafortunadamente, son personajes que están ahí detrás del banco, entonces son los que más se oyen y pobrecitos los muchachos”, opinó.

LEA MÁS: ¿Aceptaría Jafet Soto de vuelta a Alejandro Bran si sale de Alajuelense?

El club que dirige el técnico costarricense suma 25 unidades tras siete victorias, cuatro empates y tan solo una derrota en la liga hondureña; sin embargo, en Concacaf viene de llevarse un duro golpe tras ser aplastado 1-6 ante LAFC en la ida y caer en Estados Unidos 1-0.