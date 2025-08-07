Deportes

(Video) Este el gol con el que Diriangén abrió el marcador del juego ante el Herediano

Anthony Walker ya tuvo que ir a recoger la bola del fondo de la red

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

Anthony Walker, portero del Herediano, defendió este miércoles el marco de su equipo y apenas en dos minutos con 51 segundos, recibió una anotación.

Alajuelense vs. Herediano
11/12/2024 Estadio Morera Soto, Alajuela. La Liga Deportiva Alajuelense recibió al Club Sport Herediano, en partido de vuelta de la segunda semifinal del Torneo de Apertura, Liga Promérica 2024. Anthony Walker, portero de Herediano. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El gol cayó luego de una corrida de Alan Schonfeld, por la derecha, quien logró centrar con comodidad. En el área recibió Luis Coronel, quien se la dejó puesta a Junior Arteaga, quien cubrió el balón y sacó un remate rastrero, imposible para Walker.

LEA MÁS: ¿Jugará Anthony Walker contra el Diriangén? Este canal transmitirá el partido

El Diriangén inició muy agresivo el partido, pero el Team, poco a poco, se ha asentado mejor y logró el gol del empate al minuto once, mediante una gran definición del goleador cubano, Marcel Hernández.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
anthony walkerheredianodiriangéncopa centroamericanajunior arteaga
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.