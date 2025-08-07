(Video) Este el gol con el que Diriangén abrió el marcador del juego ante el Herediano

Anthony Walker, portero del Herediano, defendió este miércoles el marco de su equipo y apenas en dos minutos con 51 segundos, recibió una anotación.

11/12/2024 Estadio Morera Soto, Alajuela. La Liga Deportiva Alajuelense recibió al Club Sport Herediano, en partido de vuelta de la segunda semifinal del Torneo de Apertura, Liga Promérica 2024. Anthony Walker, portero de Herediano. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El gol cayó luego de una corrida de Alan Schonfeld, por la derecha, quien logró centrar con comodidad. En el área recibió Luis Coronel, quien se la dejó puesta a Junior Arteaga, quien cubrió el balón y sacó un remate rastrero, imposible para Walker.

Que HP cólera, cómo nos van a llegar tan fácil?? https://t.co/uczcF9G69P — Fútbol Herediano (Yendrick ⚽lover ❤️) (@CamiloHerediano) August 7, 2025

El Diriangén inició muy agresivo el partido, pero el Team, poco a poco, se ha asentado mejor y logró el gol del empate al minuto once, mediante una gran definición del goleador cubano, Marcel Hernández.