(Video) Estoy hizo Darryl Parker para estar a tono al asumir la titularidad de Cartaginés

Al portero Darryl Parker, del Cartaginés, le tocó entrar a jugar en una etapa crucial del campeonato y contra los rivales más pesados, pero ha salido bien librado.

La lesión de Kevin Briceño puso a Parker como el estelar del equipo de Paulo César Wanchope y el guardameta ha estado a la altura.

Darryl Parker tuvo que ponerse los guantes en un momento rudo y ha cumplido. (Rafael Pacheco Granados)

Al arquero le tocó entrar de cambio al inicio del partido contra Saprissa, que quedó empatado a un gol, y luego tuvo acción contra el Herediano en el Colleya Fonseca.

Darryl Parker Luego De Enfrentar A Herediano

Allí los florenses ganaron 3 a 1 y ahora se preparan para jugar ante Alajuelense, en plena disputa por el segundo puesto.

¿Qué hizo Parker para estar a tono y responder a la exigencia de estos partidos?

“Cuando estuve lesionado no me quedé quieto en casa, hice unos trabajos aparte, entonces yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer porque si uno no está jugando no puede bajar la guardia, porque algo puede pasar, cualquier cosa”, expresó el portero.

LEA MÁS: Cartaginés tiene una papa caliente con uno de sus jugadores

El portero dijo que por eso siempre trabaja al cien por ciento.

“Mi idea es tratar de apadrinar el trabajo que hace Kevin. Tenemos una buena competencia, pero es importante respaldarnos”, añadió.