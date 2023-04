Video: Exjugador de Alajuelense tiró fuego: “En la Liga no hay líderes”

El exjugador de Alajuelense, Carlos Hernández cuestionó el liderazgo de los jugadores manudos. Albert Marín. (Albert Marín)

El exjugador de Alajuelense Carlos Hernández escupió fuego y una vez más cuestionó a los jugadores rojinegros.

Fiel a su estilo, el Zorro dio una serie de declaraciones al programa 120 minutos, de Deportes Monumental y cuestionó el liderazgo de los futbolistas erizos.

“Siempre he sido muy directo y tal vez por eso me he metido en broncas por ser así, pero en la Liga no hay líderes. Sé que hay grandes jugadores pero una cosa es ese recorrido que usted ha hecho futbolísticamente y otra cosa es ser líder”, afirmó.

Pero las declaraciones de Hernández no terminaron ahí.

Carlos Hernández cuestiona el liderazo de los jugadores de Alajuelense

“Y ser líder es que cuando las cosas no están bien, usted tiene que, a veces, pegar un madrazo, como a veces decimos, y yo veo que en la Liga no es así y ojalá que estas cosas la directiva las vea y si no lo hacen los jugadores, lo vea la gente que está más arriba y ya poner un alto y que el equipo y el camerino de la Liga se despabile”, comentó.